به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، رئیس کارگروه ماهیان تزئینی استان لرستان، در جریان بازدید از «کارگاه ماهی تزئینی صدری» در شهرستان بروجرد، بر اهمیت حیاتی توسعه تولید انبوه غذای زنده، به‌ویژه گونه‌های «دافنی ماگنا» و «موینا»، جهت کاهش هزینه‌های تولید و تکمیل زنجیره ارزش در این صنعت تأکید کرد.

غلامحسین اکبری با اشاره به پتانسیل‌های موجود در این حوزه، اعلام کرد که برای رسیدن به پایداری در صنعت ماهیان تزئینی استان، باید از حالت تولید سنتی فاصله گرفته و به سمت تولید علمی و استاندارد حرکت کرد. وی افزود: «تولید دافنی به دلیل ارزش غذایی بسیار بالا و قابلیت تکثیر در شرایط کنترل‌شده، نقشی کلیدی در کاهش وابستگی تولیدکنندگان داخلی به منابع خارجی و وارداتی ایفا می‌کند.»

رئیس کارگروه ماهیان تزئینی لرستان در ادامه بر اهداف راهبردی این کارگروه تأکید کرد و گفت: «هدف ما ایجاد یک زنجیره کامل تولید است؛ از تولید غذای زنده گرفته تا پرورش، بسته‌بندی و در نهایت بازاررسانی مؤثر. این مسیر نه تنها به پایداری صنعت ماهیان تزئینی استان کمک می‌کند، بلکه منجر به ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و اشتغال‌زایی در منطقه خواهد شد.»

وی در بخش پایانی اظهار داشت که برای تحقق این اهداف، مدیریت کیفیت آب، کنترل آلودگی‌ها و آموزش تخصصی بهره‌برداران از اولویت‌های اصلی است. اکبری همچنین از حمایت‌های فنی و اجرایی از واحد‌های پیشرو و توانمند در این مسیر، از جمله کارگاه صدری بروجرد، خبر داد تا الگویی برای سایر واحد‌های تولیدی در استان باشد.