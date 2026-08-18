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شبکه قرآن و معارف سیما با پخش مجموعهای از مستندهای مختلف، مخاطبان را به تماشای روایتهایی از سفرها، دیدارها و لحظات ماندگار زندگی پربار رهبر شهید انقلاب اسلامی، دعوت و بخشهایی از این روایت تاریخی را در قاب تصویر بازخوانی میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مستند «روایت آقا» به کارگردانی و تهیهکنندگی مصطفی صادقی نیز روز سهشنبه ۲۷ مرداد ساعت ۹ صبح روی آنتن میرود.
در معرفی این مستند آمده است: «این مستند روایت یک مسیر است، مسیر زندگی یک رهبر بزرگ.» مسیری که در روایت سازندگان، از زندگی یک فرد فراتر میرود و به سرنوشت جامعه و ملتی گره میخورد.
در ادامه، مستند «سفر امام شهید» به کارگردانی «فاطمه علیخانی» روز چهارشنبه ۲۸ مرداد ساعت ۹ صبح برای مخاطبان شبکه قرآن ومعارف سیما پخش میشود.
این اثر به سفرهای رهبر شهید انقلاب اسلامی به استان چهارمحال و بختیاری در سالهای ۱۳۶۴، ۱۳۶۶ و ۱۳۷۱ میپردازد و با بازخوانی این سفرها، تصویری از حضور ایشان در میان مردم و فضای اجتماعی استان در سالهای مختلف ارائه میکند.
مستند «صد قافله دل» روایتگر سفر رهبر شهید انقلاب اسلامی به استان خراسان شمالی در سال ۱۳۹۱، هم روز پنجشنبه ۲۹ مرداد ساعت ۹ صبح، روانه آنتن شبکه قرآن ومعارف سیما میشود.
همچنین مستند «غیررسمی» روز جمعه ۳۰ مرداد ساعت ۹ صبح از شبکه قرآن و معارف سیما پخش خواهد شد.
«غیررسمی» نگاهی متفاوت به دیدارهای حضرت آیتالله سیدعلی خامنهای، رهبر شهید انقلاب اسلامی، با فعالان حوزههای مختلف دارد؛ از علم و دانشگاه گرفته تا حوزههای اجتماعی، فرهنگی و هنری و همچنین دیدار با خانوادههای شهدا و جانبازان.
آنچه این مستند را از روایتهای صرفاً رسمی متمایز میکند، تمرکز بر فضای دیدارها و گفتوگوهایی است که در محیطی صمیمیتر شکل گرفتهاند؛ قابهایی که تلاش میکنند وجهی کمتر دیدهشده از ارتباطات و گفتوگوهای رهبر شهید با چهرهها و گروههای مختلف جامعه را به تصویر بکشند.