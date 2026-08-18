به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، در این آیین که در قالب برنامه قرآنی «محفل» با حضور عوامل اجرایی، اساتید و قاریان این برنامه در عرصه میدان شهدای مشهد برگزار شد، هزاران نفر از مردم این شهر حضور داشتند.

حمید شاکرنژاد، محمد ابوالقاسمی، شهریار پرهیزگار، سید مرتضی سادات فاطمی و جواد فروغی از جمله قاریان و استادان قرآنی حاضر در این برنامه قرآنی بودند.

دکور این برنامه نمایی از مسجد کرامت مشهد بود که پیش از انقلاب محفلی با محوریت رهبر شهید برای فعالیت‌های قرآنی و مبارزاتی علیه رژیم ستمشاهی در مشهد بوده است.

در این نشست مجریان، عوامل و میهمانان برنامه به بیان سابقه‌ای از فعالیت‌های مسجد کرامت و نقش و جایگاه رهبر شهید انقلاب در شکل گیری این فعالیت‌ها پرداختند.

مردم و به ویژه جوانان علاقه‌مند به برنامه تلویزیونی و قرآنی محفل با در دست داشتن پرچم‌های ایران و خونخواهی رهبر شهید صحنه‌های قالب و شاخص این تجمع مردمی را خلق کردند.