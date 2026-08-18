برگزاری محفل قرآنی ویژه مراسم چهلم تدفین رهبر شهید انقلاب در مشهد
محفل قرآنی ویژه مراسم چهلم تدفین رهبر شهید انقلاب دیشب در عرصه میدان شهدای مشهد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، در این آیین که در قالب برنامه قرآنی «محفل» با حضور عوامل اجرایی، اساتید و قاریان این برنامه در عرصه میدان شهدای مشهد برگزار شد، هزاران نفر از مردم این شهر حضور داشتند.
حمید شاکرنژاد، محمد ابوالقاسمی، شهریار پرهیزگار، سید مرتضی سادات فاطمی و جواد فروغی از جمله قاریان و استادان قرآنی حاضر در این برنامه قرآنی بودند.
دکور این برنامه نمایی از مسجد کرامت مشهد بود که پیش از انقلاب محفلی با محوریت رهبر شهید برای فعالیتهای قرآنی و مبارزاتی علیه رژیم ستمشاهی در مشهد بوده است.
در این نشست مجریان، عوامل و میهمانان برنامه به بیان سابقهای از فعالیتهای مسجد کرامت و نقش و جایگاه رهبر شهید انقلاب در شکل گیری این فعالیتها پرداختند.
مردم و به ویژه جوانان علاقهمند به برنامه تلویزیونی و قرآنی محفل با در دست داشتن پرچمهای ایران و خونخواهی رهبر شهید صحنههای قالب و شاخص این تجمع مردمی را خلق کردند.