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معاونت غذا و داروی شبکه بهداشت و درمان دماوند از کشف و امحای داروهای تاریخمصرفگذشته به ارزش بیش از ۴۰۰ میلیون تومان در بازرسیهای سرزده از داروخانههای بخش رودهن خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در راستای تشدید نظارتهای بهداشتی و صیانت از سلامت عمومی، کارشناسان معاونت غذا و داروی شبکه بهداشت و درمان دماوند در جریان بازرسیهای سرزده از داروخانههای سطح شهرستان، موفق به شناسایی حجم قابلتوجهی داروی تاریخمصرفگذشته در یکی از داروخانههای بخش رودهن شدند.
بر اساس این گزارش، داروهای مکشوفه که ارزشی بالغ بر ۴۰۰ میلیون تومان برآورد شدهاند، بلافاصله پس از شناسایی توسط تیمهای نظارتی توقیف شدند. این اقلام پس از طی مراحل قانونی و اداری، با نظارت مستقیم کارشناسان معاونت غذا و داروی شبکه بهداشت و درمان دماوند و توسط شرکتهای مجازِ امحای دارو، بهصورت کاملاً اصولی معدوم گردید تا از ورود احتمالی آنها به چرخه مصرف جلوگیری شود.
مهسا توکلی معاون غذا و داروی شهرستان دماوند با تأکید بر خط قرمز بودن سلامت شهروندان اظهار داشت: نظارت بر زنجیره تأمین، شرایط نگهداری و نحوه عرضه دارو، جزء اولویتهای اصلی این معاونت است و بازرسیهای دورهای و سرزده از داروخانهها و مراکز توزیع دارو بهطور مستمر در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: با هرگونه تخلف در حوزه نگهداری، توزیع و عرضه دارو که سلامت مردم را به مخاطره بیندازد، مطابق ضوابط و مقررات سازمان غذا و دارو و بدون اغماض، قاطعانه برخورد خواهد شد.
معاون غذا و داروی شبکه بهداشت و درمان دماوند در پایان از شهروندان خواست تا در صورت مشاهده هرگونه تخلف دارویی یا مورد مشکوک، مراتب را جهت بررسی فوری به شبکه بهداشت و درمان دماوند اطلاع دهند.
راههای ارتباطی با روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان دماوند: شهروندان میتوانند گزارشهای خود را از طریق پیامک یا پیام در پیامرسانها به شماره زیر ارسال نمایند: ۰۹۱۰۲۶۲۳۵۴۹