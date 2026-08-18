مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان جنوبی در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، شاخص شروع اجرای طرح هادی در کشور را ۷۲ درصد اعلام کرد و گفت: این شاخص در خراسان جنوبی به ۸۵.۸ درصد رسیده است.

تنها با بیان اینکه اکنون در ۹۱۶ روستای بالای ۲۰ خانوار خراسان جنوبی نقشه طرح هادی تهیه شده است، افزود: بازنگری ۵۱۰ روستا که افق طرح آنها به پایان رسیده، نیز انجام شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان جنوبی افزود: تا پایان سال گذشته از ۹۱۸ روستای بالای ۲۰ خانوار در ۷۸۶ روستا اجرای طرح شروع و یا به اتمام رسیده است.

تنها افزود: در سال گذشته تعداد ۷۷ روستا تمدید افق طرح انجام شده است.

به گفته وی ۵ طرح تعیین محدوده روستای زیر ۲۰ خانوار انجام شده است و تعداد ۲۶ روستا در مرحله بازنگری است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان جنوبی افزود: در ۲۶ روستای زیر ۲۰ خانوار از محل اعتبارات سال گذشته اجرای طرح هادی آغاز شده است.