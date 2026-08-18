به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان کاشان گفت: سبک‌سازی و مرمت بام قسمت تابستان نشین خانه تاریخی بروجردی شروع‌شده و تا اواخر شهریورماه آینده ادامه خواهد داشت.

علیرضا عبدالله‌زاده با تأکید بر اهمیت خانه تاریخی بروجردی به‌عنوان نمونه بارز یکی از اصیل‌ترین خانه‌های ایرانی، ادامه داد: سبک‌سازی و مرمت بام خانه تاریخی بروجردی بعد از حدود ۱۰ سال انجام می‌شود.

به گفته وی در طی چند ماه گذشته نیز مرمت بادگیر‌های خانه تاریخی بروجردی و همچنین نورپردازی آن انجام شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان کاشان ابراز امیدواری کرد: خانه تاریخی بروجردی به‌عنوان نماد خانه‌های تاریخی ایران که شهرت جهانی هم دارد، در آینده نزدیک در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت برسد.

خانه تاریخی بروجردی‌ها ۱۳ خردادماه سال ۱۳۵۴ با شماره ۱۸۸۳ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.