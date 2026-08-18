وزیر آموزش و پرورش از ادامه آموزش در شرایط جنگی، ساخت نزدیک به ۲ هزار و ۴۰۰ فضای آموزشی، ایجاد ۲۴ هزار کلاس درس، بهسازی بیش از ۱۵۰ هزار کلاس و افزایش ۲۰۰ درصدی بودجه دانشگاه فرهنگیان خبر داد و گفت: تعطیلی مدارس نباید به یک رویه تبدیل شود؛ چرا که خسارت واردشده به نظام تعلیم و تربیت از این ناحیه جبران‌ناپذیر است.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علیرضا کاظمی صبح امروز در سومین روز از برگزاری اجلاس روسای آموزش و پرورش با خیرمقدم به محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، گفت: حضور شخصیت فرهیخته، فرزانه، معلم، دانشمند و دولتمردی که مدال افتخار تأیید و تمجید رهبر شهیدمان را بر سینه دارند، افتخار بزرگی برای دولت چهاردهم است و حضور ایشان در دولت مایه فخر و مباهات است.

وزیر آموزش و پرورش هفته دولت را نیز به معاون اول رئیس‌جمهور تبریک گفت و افزود: از اینکه دعوت معلمان را پذیرفتید و در هر زمان که ما مسئله و مشکلی داشتیم، بسیار متواضعانه و جدی دستور دادید و موضوعات را پیگیری کردید، تشکر می‌کنم.

وی با اشاره به شرایط کشور و آغاز سال تحصیلی گفت: در آستانه آغاز سال تحصیلی و در هفته دولت که میراث شهیدان رجایی و باهنر است، خصوصاً در ایامی که کشور شرایط بسیار سختی دارد و دشمنان تمام تلاش خود را کرده‌اند تا در خدمت‌رسانی دولت در بخش‌های مختلف اخلال ایجاد کنند، گرد هم آمده‌ایم تا برای یک خدمت‌رسانی شایسته، باکرامت، ارزشمند، درست و دقیق پیمان ببندیم.

کاظمی ادامه داد: امروز روز چهلم تدفین رهبر شهید و قائد شهید است و یاد ایشان، همه شهدا و دولتمردان شهید را گرامی می‌داریم.

وی با اشاره به عملکرد آموزش و پرورش در ایام جنگ گفت: معلمان در ایام جنگ و آموزش در ایام جنگ، آموزش را لحظه‌ای تعطیل نکردند و در سه سناریو «مدرسه مجازی «شاد»، مدرسه تلویزیونی ایران و بسته‌های آفلاین برای بچه‌های مناطق محروم، آموزش را استمرار دادیم.

وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: حرکت‌های جهادی معلمان در خانه، کوچه، خیابان و مدرسه انجام شد و تمام امکانات را در خدمت میدان قرار دادیم. بیش از ۸ هزار واحد آموزشی و اماکن آموزشی را در اختیار دستگاه‌ها، هلال احمر، آسیب‌دیدگان و دستگاه‌هایی که نیاز داشتند قرار دادیم.

وی مهم‌ترین نتیجه این اقدامات را پایان مقتدرانه سال تحصیلی دانست و افزود: سال تحصیلی را با اقتدار به پایان بردیم و اگر این اتفاق رخ نمی‌داد، امروز با مشکلات بزرگی در سطح کشور، از تعویق کنکور گرفته تا تعویق آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌ها، مواجه بودیم.

اجرای سیاست‌های عدالت و کیفیت در آموزش و پرورش

کاظمی با بیان اینکه جامعه بزرگ تعلیم و تربیت کشور در سال گذشته دو سیاست عمده «عدالت» و «کیفیت» را دنبال کرد، اظهار کرد: در راستای هر کدام از این سیاست‌ها، به مدد اولویت اول دولت، دستاورد‌های بزرگ و عظیمی رقم خورد.

وی با اشاره به حمایت‌های دکتر عارف گفت: نمونه این حمایت‌ها، اقدامات شخص جناب‌عالی در تدوین بهترین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و به‌روزرسانی ۴۰ مورد پرداخت در آموزش و پرورش است که در تاریخ جمهوری اسلامی ایران سابقه ندارد.

وزیر آموزش و پرورش در آستانه هفته دولت از ساخت نزدیک به ۲ هزار و ۴۰۰ فضای آموزشی خبر داد و گفت: ۲ هزار و ۴۰۰ فضای آموزشی در سال گذشته ساخته شد و نزدیک به ۲۴ هزار کلاس درس نیز ایجاد شد.

کاظمی ادامه داد: نهضت توسعه و استانداردسازی ۵۰ هزار کلاس درس و بهسازی بیش از ۱۵۰ هزار کلاس درس و تجهیز کلاس‌های درس به فناوری‌های روز از دیگر اقدامات انجام‌شده است.

وی تأکید کرد: همه این اقدامات در شرایطی انجام شده که کشور بدترین شرایط خود را تجربه می‌کند و سخت‌ترین شرایط مالی را دارد. این دستاورد‌ها در شرایط عادی به دست نیامده است.

موفقیت دانش‌آموزان ایرانی در المپیاد‌های جهانی

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به موفقیت دانش‌آموزان ایرانی در المپیاد‌های جهانی گفت: بچه‌های المپیاد ما امسال گل کاشتند و هنوز تعدادی از المپیاد‌ها باقی مانده است. این موفقیت‌ها ثمره حضور متواضعانه دکتر عارف در باشگاه دانش‌پژوهان جوان است.

وی درباره المپیاد هوش مصنوعی اظهار کرد: دانش‌آموزان ما برای اولین بار در المپیاد هوش مصنوعی مدال طلا، نقره و برنز به دست آوردند و مقام اول دنیا را کسب کردند. در المپیاد جغرافیا نیز برای اولین بار مدال به دست آوردیم و نسبت به سال گذشته، تا همین الان ۱۳ مدال طلا کسب کرده‌ایم؛ در حالی که سال گذشته در مجموع همه المپیاد‌ها ۱۱ مدال طلا داشتیم.

افزایش پوشش تحصیلی و توسعه مدارس شبانه‌روزی و هنرستان‌ها

وزیر آموزش و پرورش در ادامه به دیگر دستاورد‌های این وزارتخانه اشاره کرد و گفت: افزایش نرخ پوشش تحصیلی، کاهش نرخ بازماندگی از تحصیل، افزایش برخورداری و دسترسی، توسعه ۱۳۰۰ مدرسه شبانه‌روزی، استفاده از بهترین تدریس‌های مدرسه البرز، توسعه هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای و توسعه مدارس شبانه‌روزی و مدارس عشایری از جمله اقدامات انجام‌شده است.

وی افزود: توسعه هنرستان‌ها در حوزه عشایر و از همه مهم‌تر تصویب آیین‌نامه رتبه‌بندی معلمان و آیین‌نامه ارتقای معلمان در دولت و پرداخت‌هایی که صورت گرفت، از دیگر اقدامات مهم است.

آموزش هوش مصنوعی به نزدیک به ۴ میلیون دانش‌آموز

کاظمی توانمندسازی معلمان را نیز یکی از مهم‌ترین برنامه‌های آموزش و پرورش عنوان کرد و درباره اقدامات این وزارتخانه در حوزه فناوری گفت: در همین شرایط سخت، نزدیک به ۴ میلیون دانش‌آموز تحت آموزش هوش مصنوعی قرار گرفتند. طرح ایران دیجیتال، کدنویسی، برنامه‌نویسی و توجه به هوش مصنوعی از برنامه‌های مهم آموزش و پرورش بود.

وی همچنین از آموزش ۲۵۰ هزار معلم در این حوزه خبر داد و گفت: نتیجه این اقدامات، حضور دانش‌آموزان در رویداد‌ها و درس‌های بین‌المللی و کسب دستاورد‌های ارزشمند بود.

۳ چالش مهم آموزش و پرورش

وزیر آموزش و پرورش در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه دولت اقدامات زیادی برای آموزش و پرورش انجام داده است، به برخی چالش‌های باقی‌مانده اشاره کرد. موضوع دانشگاه فرهنگیان یکی از مسائل مهم است و همان‌طور که اشاره کردید، هنوز کار زیادی دارد.

تعطیلی مدارس؛ چالشی که باید جدی گرفته شود

کاظمی یکی دیگر از دغدغه‌های جدی خود را تعطیلی مدارس عنوان کرد و گفت: موضوعی که ما را رنج می‌دهد، تعطیلی مدارس است. در هیچ جا دنیا مدارس را به راحتی تعطیل نمی‌کنند.

وی خطاب به دکتر عارف افزود: اجازه بدهید گزارشی در دولت ارائه کنم تا بگویم آموزش و پرورش باید آخرین دستگاهی باشد که در شرایط خاص کشور تعطیل می‌شود.

کاظمی با اشاره به شرایط سخت کشور‌های مختلف برای تداوم آموزش گفت: ما باید به کشور آموزش بدهیم که دانش‌آموزان ببینند در دنیا، در سرمای چند درجه و در برف چندمتری، با وجود ناترازی‌ها، بچه‌های مردم به مدرسه می‌روند و درس می‌خوانند و در کنار آموزش، سبک زندگی و زندگی را یاد می‌گیرند.

وی افزود: ما باید زیست جنگی را به بچه‌ها یاد بدهیم؛ شجاعت را باید زیر بمباران یاد بگیرند، همان کاری که بچه‌های ما انجام دادند. نباید بگذاریم نظام تعلیم و تربیت از این ناحیه آسیب ببیند، زیرا خسارتش جبران‌ناپذیر است.

دغدغه رفع شکاف معیشتی معلمان

کاظمی همچنین به مسئله معیشت معلمان اشاره کرد و گفت: یکی از مسائلی که این روز‌ها خیلی مطرح است و موضوع شکاف معیشتی معلمان است که به‌شدت آزرده‌کننده است.

وی خطاب به عارف افزود: می‌دانم شما هم دغدغه دارید و همیشه دنبال این موضوع هستید و محدودیت‌های جامعه معلمان را می‌دانم، اما ان‌شاءالله این مسئله نیز حل شود.

افزایش ۶۷ درصدی اعتبارات آموزش و پرورش

کاظمی گفت: چالش فضا حل شده، چالش استانداردسازی تجهیزات در حال رفع است و اعتبارات ما ۶۷ درصد افزایش پیدا کرده است؛ در حالی که اعتبارات همه دستگاه‌ها ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش داشته است.

وی گفت: پرداخت‌های معلمان به‌روز شده و کار‌های خیلی خوبی انجام شده است. سرانه‌ها نیز افزایش قابل توجهی داشته و بودجه دانشگاه فرهنگیان نزدیک به ۲۰۰ درصد افزایش پیدا کرده است.