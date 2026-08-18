هواشناسی برای امروز سه‌شنبه ۲۷ مرداد در قم، آسمانی صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد شدید و گردوخاک پیش‌بینی کرده است؛ دمای هوا نیز در گرم‌ترین ساعات به ۴۳ درجه سانتی‌گراد می‌رسد.

قم در محاصره گرما و گردوخاک؛ دمای هوا به ۴۳ درجه می‌رسد

قم در محاصره گرما و گردوخاک؛ دمای هوا به ۴۳ درجه می‌رسد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، بر اساس پیش‌بینی اداره کل هواشناسی قم، آسمان استان امروز صاف تا کمی ابری است و در برخی ساعات افزایش ابر، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید و خیزش گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

بررسی پیش‌بینی‌های بین‌المللی نیز ماندگاری هوای گرم در قم را تأیید می‌کند و دمای هوا در روز‌های پیش رو همچنان در محدوده بالای ۴۰ درجه قرار خواهد داشت.

با توجه به گرمای هوا و احتمال افزایش گردوخاک، توصیه می‌شود شهروندان به‌ویژه گروه‌های حساس در ساعات گرم روز از تردد و فعالیت طولانی‌مدت در فضای باز خودداری کنند.