

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بابل گفت: با نگاه ویژه و حمایت‌های مستمر رئیس دانشگاه، پیگیری مسائل دانشجویان و توسعه فضا‌های فرهنگی، رفاهی، ورزشی و به‌ویژه خوابگاه‌ها، از اولویت‌های مهم دانشگاه است.

آقای گیلکی‌بیشه، افزود: اطلاع‌رسانی صحیح موجب نشاط و رضایتمندی جامعه می‌شود و نقد منصفانه رسانه‌ها نیز می‌تواند زمینه اصلاح امور و حرکت رو به جلوی دانشگاه را فراهم کند.

او ادامه داد: ایجاد فضا‌های جدید رفاهی و ورزشی به‌ویژه در حوزه خوابگاه‌ها در دستور کار قرار دارد و در همین راستا، یکی از ساختمان‌های موجود دانشگاه در حال بازسازی است که پس از بهره‌برداری، به‌زودی حدود ۱۶۰ تخت به ظرفیت خوابگاه دانشجویان دختر اضافه خواهد شد.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بابل گفت: حدود ۵۰ درصد از پنج هزار دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی بابل غیربومی هستند و دو هزار و ۵۰۰ دانشجوی غیربومی در این دانشگاه مشغول تحصیل هستند.

دانشگاه علوم پزشکی بابل ب قدیمی‌ترین دانشگاه علوم پزشکی شمال کشور است