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با بازسازی یکی از ساختمانهای موجود دانشگاه علوم پزشکی بابل حدود ۱۶۰ تخت به ظرفیت خوابگاه دانشجویان دختر اضافه خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بابل گفت: با نگاه ویژه و حمایتهای مستمر رئیس دانشگاه، پیگیری مسائل دانشجویان و توسعه فضاهای فرهنگی، رفاهی، ورزشی و بهویژه خوابگاهها، از اولویتهای مهم دانشگاه است.
آقای گیلکیبیشه، افزود: اطلاعرسانی صحیح موجب نشاط و رضایتمندی جامعه میشود و نقد منصفانه رسانهها نیز میتواند زمینه اصلاح امور و حرکت رو به جلوی دانشگاه را فراهم کند.
او ادامه داد: ایجاد فضاهای جدید رفاهی و ورزشی بهویژه در حوزه خوابگاهها در دستور کار قرار دارد و در همین راستا، یکی از ساختمانهای موجود دانشگاه در حال بازسازی است که پس از بهرهبرداری، بهزودی حدود ۱۶۰ تخت به ظرفیت خوابگاه دانشجویان دختر اضافه خواهد شد.
معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بابل گفت: حدود ۵۰ درصد از پنج هزار دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی بابل غیربومی هستند و دو هزار و ۵۰۰ دانشجوی غیربومی در این دانشگاه مشغول تحصیل هستند.
دانشگاه علوم پزشکی بابل ب قدیمیترین دانشگاه علوم پزشکی شمال کشور است