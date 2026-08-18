به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل داوطلبان تا چهارشنبه ۲۸ مرداد فرصت دارند با مراجعه به نشانی سازمان sanjesh.org، کارت خود را دریافت کنند.

همراه داشتن کارت ورود به جلسه و اصل کارت ملی یا شناسنامه برای حضور در آزمون الزامی است.

آزمون سراسری ۱۴۰۵ با حضور بیش از یک میلیون و ۷۰ هزار و ۲۴۱ متقاضی، روزهای ۲۹ و ۳۰ مرداد برگزار می‌شود.

آزمون گروه‌ آزمایشی علوم تجربی صبح روز پنجشنبه و آزمون گروه‌های آزمایشی هنر و زبان‌های خارجی عصر همان روز و در نهایت، آزمون گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی و علوم انسانی صبح روز جمعه ۳۰ مرداد برگزار خواهد شد.