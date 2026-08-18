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توزیع کارت ورود به جلسه آزمون سراسری و آزمون پذیرش دانشجو معلم سال ۱۴۰۵ ، در سامانه جامع سازمان سنجش آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل داوطلبان تا چهارشنبه ۲۸ مرداد فرصت دارند با مراجعه به نشانی سازمان sanjesh.org، کارت خود را دریافت کنند.
همراه داشتن کارت ورود به جلسه و اصل کارت ملی یا شناسنامه برای حضور در آزمون الزامی است.
آزمون سراسری ۱۴۰۵ با حضور بیش از یک میلیون و ۷۰ هزار و ۲۴۱ متقاضی، روزهای ۲۹ و ۳۰ مرداد برگزار میشود.
آزمون گروه آزمایشی علوم تجربی صبح روز پنجشنبه و آزمون گروههای آزمایشی هنر و زبانهای خارجی عصر همان روز و در نهایت، آزمون گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی و علوم انسانی صبح روز جمعه ۳۰ مرداد برگزار خواهد شد.