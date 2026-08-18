بعلت وزش باد نسبتاً شدید جنوب شرقی در هرمزگان، امروز ناپایداری‌های جوی و دریایی پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: صبح امروز آسمان استان صاف تا قسمتی ابری و در ساعات بعدازظهر و شب در ارتفاعات بویژه شهرستان بشاگرد، برخی نقاط مرکزی استان و سواحل شمالی تنگه هرمز با رشد و گسترش ابر، رگبار پراکنده باران، رعد و برق، گاه تگرگ و تندباد لحظه‌ای پیش بینی می‌شود.

مرضیه سی سی پور افزود: در پاره‌ای نقاط که شرایط بارشی مهیا نیست احتمال افزایش باد، بروز گرد و غبار و کاهش موقتی کیفیت هوا وجود دارد.

توصیه می‌شود از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در بستر رودخانه‌های فصلی خودداری شود.

وی گفت: مناطق دریایی استان نسبتاً مواج پیش بینی می‌شود و بیشینه سرعت باد در محدوده به ۴۰ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج به بیش از یک متر می‌رسد.

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کارشناس هواشناسی هرمزگان توصیه کرد شناور‌های سبک از رفت و آمد‌های دریایی خودداری کنند و تمهیدات لازم در بنادر برای رفت و آمد ایمن سایر شناور‌ها صورت گیرد.

سی سی پور افزود: این شرایط جوی و دریایی با شدت کمتر تا پنجشنبه ۲۹ مرداد ادامه دارد.

در این مدت نوسانات دمایی تغییر چندانی ندارد.