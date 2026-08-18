کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: مناطق دریایی استان نسبتاً مواج و بیشینه سرعت باد در محدوده ۴۰ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا به بیش از ۱ متر خواهد رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مرضیه سی سی پور با پیش بینی ناپایداری جوی و دریایی در استان، گفت: آسمان صاف تا قسمتی ابری در مناطق دریایی استان با وزش باد نسبتاً شدید جنوب شرقی و بعدازظهر و شب در ارتفاعات بویژه شهرستان بشاگرد، برخی نقاط مرکزی استان و سواحل شمالی تنگه هرمز با رشد و گسترش ابر، رگبار پراکنده باران و رعد و برق گاه تگرگ و تندباد لحظه‌ای پیش بینی می‌شود.

او افزود: امروز در برهی از نقاط که شرایط بارشی فراهم نباشد افزایش باد، بروز گرد و غبار و کاهش موقتی کیفیت هوا محتمل خواهد بود و توصیه می‌شود از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در بستر رودخانه‌های فصلی خودداری شود.

سی سی پور گفت: توصیه می‌شود شناور‌های سبک از تردد دریایی خودداری و تمهیدات لازم در بنادر برای تردد ایمن سایر شناور‌ها در نظر گرفته شود.

او افزود: این شرایط جوی و دریایی با شدت کمتر تا روز پنجشنبه ۲۹ مرداد تداوم خواهد داشت و از لحاظ دمایی در این مدت نوسان دمایی تغییر چندانی ندارد.