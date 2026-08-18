به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، رقابت‌های فانکشنال فیتنس قهرمانی آسیا طی روز‌های ۲۱ تا ۲۶ مردادماه به میزبانی شهر آستانه در کشور قزاقستان برگزار شد.

این ملی پوش کردستانی سال گذشته نیز در مسابقات قهرمانی آسیای این رشته که به میزبانی کشور عربستان برگزار شد، توانست عنوان نخست و نشان طلا را کسب کند.

تیم ملی فانکشنال فیتنس ایران در این مسابقات با کسب ۳ مدال طلا و یک مدال نقره انفرادی در بخش آقایان و بانوان و نیز کسب یک مدال طلای تیمی آقایان و یک برنز تیمی بانوان به مقام نایب قهرمانی، دست یافت.