قیمت نفت روز سه شنبه در حالی افزایش یافت که با تصمیم ایران برای اتخاذ موضعی تهاجمی‌تر و رد تمدید توافق آتش بس از سوی آمریکا، امید‌ها به دستیابی به توافقی برای پایان جنگ در خاورمیانه کمرنگ‌تر شد و نگرانی‌ها درباره عرضه انرژی افزایش یافت.

افزایش قیمت نفت در پی کمرنگ شدن امید‌ها به توافق ایران و آمریکا

افزایش قیمت نفت در پی کمرنگ شدن امید‌ها به توافق ایران و آمریکا

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از رویترز، یک مقام بلندپایه ایرانی به رویترز گفت از آنجا که تلاش‌ها برای مذاکره با آمریکا درباره پایان دائمی جنگ به بن بست رسیده است، ایران به سمت رویکرد نظامی کاملاً تهاجمی حرکت خواهد کرد. این اظهارات در حالی مطرح شد که آمریکا تمدید توافق موقت آتش بس را منتفی دانست.

روند پیشرفت در مسیر گفت‌و‌گو‌های صلح و ازسرگیری تردد نفتکش‌ها از تنگه راهبردی هرمز متوقف شده است و این امر خطر تداوم درگیری را که آمریکا و اسرائیل با حمله به ایران در ۲۸ فوریه آغاز کردند، افزایش داده است.

بهای معاملات آتی نفت برنت تا ساعت ۰۰:۰۳ به وقت گرینویچ، ۲۷ سنت، معادل ۰.۳ درصد افزایش یافت و به ۹۱.۱۴ دلار در هر بشکه رسید. بهای برنت روز دوشنبه به بالاترین سطح خود از ۳۰ ژوئیه رسیده بود.

بهای معاملات آتی نفت وست تگزاس اینترمدیت نیز با ۴۲ سنت افزایش به ۸۵.۰۴ دلار در هر بشکه رسید. این شاخص پیشتر در معاملات روز دوشنبه با بیش از یک درصد افزایش به ۸۵.۳۷ دلار رسیده بود که بالاترین سطح از ۳۱ ژوئیه محسوب می‌شد.

تیم واترر، تحلیلگر ارشد بازار در شرکت کی سی‌ام گفت: «قیمت نفت در آغاز هفته افزایش یافته است، زیرا روابط آمریکا و ایران بیش از پیش متزلزل به نظر می‌رسد. هنوز نشانه‌ای از توافق برای بازگشایی تنگه هرمز دیده نمی‌شود و تردد کشتی‌ها همچنان بسیار محدود است.»

بر اساس داده‌های شرکت کپلر، پس از حملات به نفتکش ها، روز شنبه تنها پنج کشتی حامل کالا از تنگه هرمز عبور کردند و برای روز یکشنبه هیچ موردی ثبت نشد؛ این در حالی است که در آخر هفته گذشته (میلادی) ۳۱ کشتی از این تنگه عبور کرده بودند.

یحیی سریع، سخنگوی نظامی حوثی‌های یمن (جنبش انصارالله) روز دوشنبه در تلگرام اعلام کرد: این گروه با موشک به یک کشتی نظامی سعودی و چهار کشتی که آن را در دریای سرخ مراقبت و همراهی می‌کردند، حمله کرده است.

واترر گفت: «فشار همزمان بر تنگه هرمز و باب المندب همچنان اهمیت زیادی دارد. اینها مسائل حاشیه‌ای نیستند، بلکه در کانون نگرانی‌های فعلی درباره خطر اختلال در عرضه قرار دارند.»

ایران همچنین به طور جداگانه مشغول گفت‌و‌گو با عمان درباره توافقی برای مدیریت تنگه هرمز است و می‌گوید دو طرف به توافق نزدیک شده‌اند. اما ترامپ در واکنش به این مذاکرات، عمان را که از متحدان امنیتی دیرینه آمریکا است، به بمباران تهدید کرد.

با این حال، رسانه‌ها گزارش دادند؛ ترامپ در اقدامی که می‌تواند نشانه‌ای از امید به راه حل دیپلماتیک باشد، مذاکرات محرمانه‌ای را با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آغاز کرده است.

بر اساس یک نظرسنجی مقدماتی رویترز که روز دوشنبه منتشر شد، احتمال می‌رود ذخایر نفت خام آمریکا در هفته گذشته همراه با ذخایر فرآورده‌های نفتی کاهش یافته باشد.