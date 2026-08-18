مجید آژ، شاعر، در سوگ و وداع رهبر شهید انقلاب شعری سروده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مجید آژ، شاعر، در سوگ و رثای رهبر شهید انقلاب شعری سروده است.



از پاره پاره های تنت در بهارها

خون است بعد از این جگر سبزه زارها

زخم است آنچه بر لب تو خط کشیده است

یا رَد پای سرخ ترک بر انارها

کو آنکه مبتلات نشد، درد منتشر!

در دشت های غمزده تا کوهسارها

تنها نه در زمین که ز داغت در آسمان

خورشید شعله ای ست یکی از هزارها

ای استوار در وزش بادهای سخت!

آرامش همیشگیِ بی قرارها

پیراهن شرف به تنت خوش نشسته است

ای سرو قدکشیده در انبوهِ دارها

«أَلْقِ عَصَاكَ» * تا که ببلعد یهود را

این قوم خو گرفته به افسون مارها

پنداشتند نور تو خاموش می شود

حال آن که فجر می دمد از انفجارها

روزی قسم به خون شریفت،که می رسد

مردی به روشنای سحر، از غبارها