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فرماندار شهرستان پردیس، با تأکید بر ضرورت عبور از وعدهها و حرکت به سمت ارائه نتایج ملموس، از اجرای طرحهایی نظیر «یک هفته، یک کار ماندگار» و «پویش مسئول پاسخگو» برای شفافسازی عملکرد دستگاههای اجرایی در هفته دولت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، طاهرخانی با تأکید بر پایان موازیکاری در حوزههای مختلف، بهویژه در فازها و مسکن مهر، افزود: مردم دیگر از مدیران وعده نمیخواهند، بلکه نتیجه و اقدام مؤثر میخواهند و مدیران باید عملکرد خود را شفاف و صریح برای مردم بیان کنند.
فرماندار پردیس از اجرای طرح «یک هفته، یک کار ماندگار» در شهرستان خبر داد و گفت: بر اساس این طرح، همه دستگاههای اجرایی موظف شدهاند یک اقدام ماندگار و اثرگذار را در هفته دولت ارائه و برای مردم تشریح کنند.
طاهرخانی، برگزاری تورهای رسانهای را از دیگر برنامههای هفته دولت عنوان کرد و افزود: مدیران باید با حضور در پروژههای در دست اجرا و همراهی اصحاب رسانه، روند اقدامات و عملکرد دستگاه خود را بهصورت شفاف به مردم گزارش کنند.
وی همچنین از راهاندازی «پویش مسئول پاسخگو» در شهرستان پردیس خبر داد و گفت: این طرح باید از هفته دولت فعالیت خود را آغاز کند تا زمینه ارتباط مستقیمتر مردم با مسئولان و پاسخگویی مدیران فراهم شود.
فرماندار پردیس، برپایی نمایشگاه دستاوردهای دستگاههای اجرایی در محل ادارات، برگزاری دیدارهای محلهای در نقاط مختلف شهرستان و افتتاح متمرکز پروژههای شاخص را از دیگر برنامههای هفته دولت اعلام کرد.
طاهرخانی همچنین از برگزاری نشست با فعالان اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و بهویژه جوانان ایدهپرداز شهرستان خبر داد و گفت: برای ترسیم مسیر توسعه آینده پردیس، باید از ظرفیت نخبگان و صاحبنظران استفاده کنیم و ایدههای آنان را در برنامهریزیهای شهرستان به کار بگیریم.
فرماندار پردیس تأکید کرد: رویکرد هفته دولت امسال باید عبور از وعدهها و حرکت به سمت ارائه نتیجه، کار ماندگار و پاسخگویی شفاف به مردم باشد.