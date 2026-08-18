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هفته نخست فصل ۲۷ - ۲۰۲۶ فوتبال لیگای اسپانیا ادامه یافت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتیجه و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:
دپورتیوو لاکرونیا ۱ - ۱ الچه
- گل تیم لاکرونیا را پیر امریک اوبامیانگ در دقیقه ۲۱ به ثمر رساند و مارک آگوآدو در دقیقه ۷۶ بازی را به تساوی کشاند.
* برنامه - چهارشنبه ۲۸ مرداد:
آتلتیکومادرید - مالاگا
* سه شنبه ۲۵ اوت:
والنسیا - رئال بتیس
* چهارشنبه ۲۶ اوت:
رئال مادرید - رئال سوسیداد
* پنج شنبه ۲۷ اوت:
سلتاویگو - اوساسونا
بارسلونا - آتلتیک بیلبائو
- در جدول لیگا تیمهای ۳ امتیازی دپورتیوو آلاوس، اسپانیول و سویا اول تا سوم هستند.