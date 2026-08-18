هفته نخست فوتبال لیگای اسپانیا، توقف لاکرونیا مقابل الچه

هفته نخست فوتبال لیگای اسپانیا، توقف لاکرونیا مقابل الچه

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتیجه و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:

دپورتیوو لاکرونیا ۱ - ۱ الچه

- گل تیم لاکرونیا را پیر امریک اوبامیانگ در دقیقه ۲۱ به ثمر رساند و مارک آگوآدو در دقیقه ۷۶ بازی را به تساوی کشاند.

* برنامه - چهارشنبه ۲۸ مرداد:

آتلتیکومادرید - مالاگا

* سه شنبه ۲۵ اوت:

والنسیا - رئال بتیس

* چهارشنبه ۲۶ اوت:

رئال مادرید - رئال سوسیداد

* پنج شنبه ۲۷ اوت:

سلتاویگو - اوساسونا

بارسلونا - آتلتیک بیلبائو

- در جدول لیگا تیم‌های ۳ امتیازی دپورتیوو آلاوس، اسپانیول و سویا اول تا سوم هستند.