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نخستین نشست تخصصی «فناوریهای آسفالت پلیمری؛ چالشها و راهکارها در روسازی راه و فرودگاه» در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این نشست با هدف بررسی چالشهای فنی و اجرایی استفاده از فناوریهای آسفالت پلیمری و قیرهای اصلاحشده در پروژههای راه و فرودگاه و ارائه راهکارهای تخصصی در این زمینه ، سهشنبه سوم شهریور ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.
در این نشست، جمعی از متخصصان، مدیران اجرایی و اعضای هیئت علمی دانشگاهها به ارائه دیدگاهها و تجربیات خود درباره کاربرد آسفالت پلیمری، استانداردهای روسازی فرودگاهها، مشخصات فنی قیرهای پلیمری، نیازهای فرودگاههای کشور و نظام فنی و اجرایی روسازیهای آسفالتی میپردازند.
محمدرضا زحمتکشان، مدیرکل عمران و توسعه فرودگاههای شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران، در این نشست درباره «تجارب موفق آسفالت پلیمری در فرودگاههای کشور» سخنرانی خواهد کرد. همچنین محمدجواد عیسیپور، رئیس اداره مطالعات و طراحی ادارهکل عمران و توسعه فرودگاهها، موضوع «تجارب بهرهبرداری از استانداردهای FAA در روسازی فرودگاههای کشور» را ارائه خواهد کرد.
بررسی چالشهای استفاده از قیرهای پلیمری از دیگر موضوعات مطرح در این نشست است که با حضور پوریا حاجیکریمی، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، به بررسی «چالشهای مربوط به برآورد و مشخصات فنی استفاده از قیرهای پلیمری در پروژههای فرودگاهی و راهکارها» پرداخته میشود.
فریدون مقدسنژاد، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیز درباره «نیازسنجی فرودگاههای کشور به قیر اصلاحشده» سخنرانی خواهد کرد.
همچنین سعید پرویزی، مدیرعامل شرکت اسپرلوس آریان باروس، در خصوص «سیر تحولی قیرهای عملکردی PG و PG+ در کشور» مطالبی را ارائه خواهد کرد.
حسین شنوایی، مدرس دانشگاه تهران و مسئول کارگروه نظام فنی اجرایی کشور در دانشگاه صنعتی امیرکبیر، نیز در این نشست به بررسی «کاستیهای نظام فنی و اجرایی کشور در انتخاب رویههای آسفالتی متناسب با عملکردهای مورد انتظار» خواهد پرداخت.
در ادامه این برنامه، پانل تخصصی پرسش و پاسخ با مدیریت دکتر حسین شنوایی برگزار میشود و شرکتکنندگان فرصت خواهند داشت دیدگاهها و پرسشهای تخصصی خود را درباره موضوعات مطرحشده در نشست با کارشناسان و ارائهدهندگان در میان بگذارند.
اقبال شاکری، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و رئیس پژوهشکده نظام فنی اجرایی و مهندسی کشور نیز دبیر این نشست است.