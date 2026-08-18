قتلگاه کودکان بی گناه مدرسه شجره طیبه میناب سندی شد که نشان دهد آمریکا و رژیم صهیونیستی ضد بشری‌ترین حکومت جهان هستند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: جنایت آمریکا در کشتار مظلومانه کودکان بی دفاع مینابی هولناک‌ترین جنایت پس از جنگ جهانی دوم است.

محمد معتمدی زاده افزود: در این مدرسه نه موشک بود، نه فنآوری هسته‌ای، نه نیروی نظامی ولی دشمن آمریکایی به دلیل ترس از تعلیم و تربیت دینی و اسلامی دست به این جنایت وحشیانه زد.

نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی در بازدید اعضای کمیسیون اصل نود مجلس از این مدرسه گفت: جنایت ریختن خون شهیدان خردسال و بیگناه مدرسه میناب، بی پاسخ نخواهد ماند و پیروزی به زودی نصیب ملت ایران می‌شود.