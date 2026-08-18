با هدف تسریع در روند آزادسازی و تکمیل مرحله دوم بلوار شهید موحدین، شهردار یزد نماینده ویژه‌ای را برای پیگیری مسائل و موانع اجرایی این طرح معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سید ابوالفضل کشفی مدیر منطقه چهار شهرداری، با قدردانی از تصمیم شهردار یزد در تعیین نماینده ویژه برای تکمیل مرحله دوم بلوار شهید موحدین، این طرح را یکی از اولویت‌های اصلی شهرداری در حوزه آزادسازی دانست.

کشفی، همچنین از همکاری مالکان املاک در مسیر طرح در سال‌های گذشته قدردانی کرد و گفت: با همراهی شهروندان، آزادسازی و اجرای بلوار شهدای خیرآباد، اتصال آن به بلوار شهید موحدین و بخشی از مسیر این بلوار در سال گذشته صورت گرفت.

وی ابراز امیدواری کرد با تداوم تعامل و همکاری مالکان املاک واقع در مسیرطرح، مرحله دوم طرح بلوار شهید موحدین که بیش از دو دهه از آغاز آن می‌گذرد، پس از سال‌ها انتظار به سرانجام برسد.

گفتنی است، در نشستی که در دفتر مدیر منطقه چهار برگزار شد، حامد سلطانی به عنوان نماینده شهردار یزد برای پیگیری فرآیند آزادسازی مرحله دوم بلوار شهید موحدین و رفع مشکلات این طرح معرفی شد.