بدنبال پیگیری‌های احمد جباری نماینده مردم غرب هرمزگان در مجلس شورای اسلامی، بیمارستان شهدا بندرلنگه به دو ستگاه تصویربرداری پزشکی (سی آرم و لاپاراسکوپی) تجهیز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، رئیس دانشکده علوم پزشکی غرب هرمزگان گفت: برای خرید این دو ستگاه تصویربرداری پزشکی (سی آرم و لاپاراسکوپی) ۱۹۰ میلیارد ریال هزینه شده است.

مرتضی سالمی افزود: تأمین تجهیزات پزشکی نقش بسیار مؤثری در ارتقای کیفیت خدمات درمانی، افزایش دقت در تشخیص، درمان و کاهش نیاز بیماران برای اعزام به مراکز درمانی دیگر دارد.

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