بازار مصالح ساختمانی امروز (۲۷ مرداد ۱۴۰۵)، در حالی فعالیت خود را آغاز کرد که قیمت سیمان و بیشتر محصولات میلگرد بدون تغییر ماند و در بازار تیرآهن، برخی مقاطع با کاهش نرخ همراه شدند.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ سیمان پاکتی تهران تیپ۲(عمده) با نرخ ۲۵۳ هزار تومان، سیمان پاکتی صوفیان با قیمت ۲۸۹ هزار تومان، سیمان پاکتی ساوه با نرخ ۲۵۷ هزار تومان و سیمان پاکتی آبیک با قیمت ۲۵۵ هزار تومان معامله می‌شود.

همچنین سیمان پاکتی ارومیه با قیمت ۲۸۰ هزار تومان و سیمان پاکتی مازندران با نرخ ۲۶۳ هزار تومان خرید و فروش می‌شود.

در بازار میلگرد نیز بیشتر محصولات بدون تغییر قیمت معامله شدند، میلگرد ۱۲ آجدار A۳ ذوب‌آهن اصفهان ۷۷ هزار و ۶۴ تومان، میلگرد ۱۶ آجدار نیشابور ۶۵ هزار و ۵۹۶ تومان و میلگرد ۱۴ ساده A۱ کویر کاشان ۷۷ هزار و ۶۴ تومان قیمت‌گذاری شده‌اند.

میلگرد ۱۴ آجدار A۳ آناهیتا گیلان با هزار تومان افزایش، به ۷۰ هزار و ۱۸۴ تومان رسید، همچنین میلگرد ۱۴ آجدار A۳ بافق یزد ۶۸ هزار و ۷۳ تومان و میلگرد ۱۲ آجدار A۳ قائم رازی ۶۶ هزار و ۶۰۶ تومان معامله می‌شوند.

امروز در بازار مصالح ساختمانی، تیرآهن ۱۸ ذوب‌آهن اصفهان در کانال ۸۷ هزار و ۱۵۶ تومان قرار دارد، تیرآهن ۱۴ ظفربناب نیز ۷۷ هزار و ۷۹۸ تومان و تیرآهن ۲۰ نورد فولاد یزد ۸۳ هزار و ۷۶۱ تومان قیمت‌گذاری شده است.

همچنین؛ تیرآهن ۱۴ فایکو نیز با هزار تومان کاهش، به ۷۷ هزار و ۹۸۲ تومان رسیده است و تیرآهن ۲۰ فابریک کرمانشاه نیز با نرخ ۸۰ هزار و ۷۳۴ تومان معامله می‌شود.