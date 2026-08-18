پس از ۸ سال دفاع مقدس و جانانه از مرز‌های این آب و خاک، آزادگان سرافراز به آغوش میهن بازگشتند؛ مردانی که سال‌ها رنج اسارت را با صبر و استقامت پشت سر گذاشتند. به همین مناسبت مراسم بزرگداشت این غیور مردان در سالن خودسیانی دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد.

آزادگان دفاع مقدس، ادامه‌دهندگان راه کربلا و اسوه‌های صبر و استقامت هستند

آزادگان دفاع مقدس، ادامه‌دهندگان راه کربلا و اسوه‌های صبر و استقامت هستند

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل سردار غلامحسین محمدی اصل فرمانده سپاه حضرت عباس (ع) در آیین گرامیداشت بازگشت آزادگان به میهن گفت: آزادگان هشت سال دفاع مقدس در جنگ نابرابر میان اسلام و کفر مبارزه کردند و با وجود نابرابری تجهیزات، در میدان ایستادند.

سردار غلامحسین محمدی اصل ، آزادگان را اسوه‌های صبر و استقامت در برابر سختی‌های دوران اسارت دانست و اظهار کرد: آزادگان در برابر آن همه سختی ایستادگی کردند و مسیر آنان تداوم راه کربلا در انقلاب اسلامی است.

وی با اشاره به مکتب عاشورا گفت: مکتب عاشورا، مکتب انسان‌ساز، عزت‌آفرین و نجات‌بخش بوده و هر آزاده به‌مثابه یک کتاب است که باید از تجربه و خاطرات او برای نسل‌های آینده بهره گرفت.

فرمانده سپاه حضرت عباس(ع) استان اردبیل با اشاره به درس‌های عاشورا و ایثار آزادگان افزود: درس عاشورا، درس ایثار است و ایثار آزادگان نیز برگرفته از همین مکتب است. آزادگان در جنگ نابرابر میان اسلام و کفر مبارزه کردند و با وجود نابرابری تجهیزات، در میدان ایستادند.

محمدی اصل با اشاره به نقش قدرت‌های خارجی در تجهیز رژیم بعث عراق اظهار کرد: آمریکایی‌ها در تجهیز عراق نقش داشتند و شوروی نیز در این زمینه نقش خود را ایفا کرد؛ بااین‌حال ایمان عمیق، خداباوری، خودباوری، قهرمانی و ذوب بودن در ولایت، این اهتمام و اراده را در رزمندگان ایجاد کرد که در جنگی نابرابر و با تجهیزات نابرابر به میدان بروند.

وی ادامه داد: انقلاب اسلامی ما الهام‌گرفته از ایستادگی در برابر ظلم و ستم، نرفتن زیر بار ظلم، مقاومت، عزت و دفاع از حق و حقیقت است؛ مفاهیمی که ریشه در مکتب عاشورا دارد.

فرمانده سپاه حضرت عباس(ع) استان اردبیل با اشاره به پیوند عمیق مردم با شهدا و امام شهدا گفت: مردم ما بصیر هستند و تشخیص داده‌اند که بین ماندن با ذلت و رفتن باعزت، عزت را انتخاب کنند و همین موضوع باعث شده است رابطه ملت ما با شهدا و امام شهدا ناگسستنی باشد؛ چراکه شهدا و فرهنگ شهادت در قلب مردم جای دارند.

محمدی اصل با اشاره به مجاهدت‌های رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس بیان کرد: دشمن باید بداند که زحماتی که رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس کشیدند، زمینه‌ساز اقتدار امروز کشور شده است.

وی افزود: امروز ما دارای اقتدار هستیم و یکی از نعمت‌های جنگ این بود که ثابت کردیم حتی می‌توان در برابر بزرگ‌ترین قدرت‌های دنیا ایستاد و آنها را شکست داد.

فرمانده سپاه حضرت عباس(ع) استان اردبیل با اشاره به توانمندی‌های موشکی کشور گفت: تولید موشک باقوت ادامه دارد و درِ شهرک‌های موشکی باز نشده است؛ اما موشک به‌تنهایی عامل موفقیت نیست، بلکه اراده الهی و ایمان، اصل بی‌بدیل پیروزی در جنگ‌هاست.

وی با اشاره به تجربیات جنگ و نقش اراده و تدبیر در موفقیت‌ها خاطرنشان کرد: در جنگ نیز اراده الهی و تدبیر رهبری از عوامل مهم موفقیت بود.

محمدی اصل در ادامه با تأکید بر ضرورت بصیرت‌افزایی گفت: عدم بصیرت می‌تواند زمینه‌ساز آسیب شود. ما باید ندادهنده و روشنگر باشیم؛ کسانی که با دشمن همراهی می‌کنند یا تحت‌تأثیر وسوسه‌های دشمن قرار گرفته‌اند، باید نسبت به شرایط آگاه شوند.

وی، بصیرت‌افزایی را یک وظیفه مهم دانست و افزود: بصیرت‌افزایی جهاد واجب است و باید در جامعه نسبت به تبیین واقعیت‌ها و خنثی‌کردن وسوسه‌های دشمن تلاش کنیم.

فرمانده سپاه حضرت عباس(ع) استان اردبیل همچنین اتحاد و انسجام را از دیگر عوامل موفقیت ملت ایران برشمرد و گفت: اتحاد و انسجام از عوامل مهم موفقیت ما بوده است و همین انسجام باعث شد رزمندگان با شجاعت، دل‌وجان در میدان حضور پیدا کنند.