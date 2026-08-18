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پس از ۸ سال دفاع مقدس و جانانه از مرزهای این آب و خاک، آزادگان سرافراز به آغوش میهن بازگشتند؛ مردانی که سالها رنج اسارت را با صبر و استقامت پشت سر گذاشتند. به همین مناسبت مراسم بزرگداشت این غیور مردان در سالن خودسیانی دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل سردار غلامحسین محمدی اصل فرمانده سپاه حضرت عباس (ع) در آیین گرامیداشت بازگشت آزادگان به میهن گفت: آزادگان هشت سال دفاع مقدس در جنگ نابرابر میان اسلام و کفر مبارزه کردند و با وجود نابرابری تجهیزات، در میدان ایستادند.
سردار غلامحسین محمدی اصل ، آزادگان را اسوههای صبر و استقامت در برابر سختیهای دوران اسارت دانست و اظهار کرد: آزادگان در برابر آن همه سختی ایستادگی کردند و مسیر آنان تداوم راه کربلا در انقلاب اسلامی است.
وی با اشاره به مکتب عاشورا گفت: مکتب عاشورا، مکتب انسانساز، عزتآفرین و نجاتبخش بوده و هر آزاده بهمثابه یک کتاب است که باید از تجربه و خاطرات او برای نسلهای آینده بهره گرفت.
فرمانده سپاه حضرت عباس(ع) استان اردبیل با اشاره به درسهای عاشورا و ایثار آزادگان افزود: درس عاشورا، درس ایثار است و ایثار آزادگان نیز برگرفته از همین مکتب است. آزادگان در جنگ نابرابر میان اسلام و کفر مبارزه کردند و با وجود نابرابری تجهیزات، در میدان ایستادند.
محمدی اصل با اشاره به نقش قدرتهای خارجی در تجهیز رژیم بعث عراق اظهار کرد: آمریکاییها در تجهیز عراق نقش داشتند و شوروی نیز در این زمینه نقش خود را ایفا کرد؛ بااینحال ایمان عمیق، خداباوری، خودباوری، قهرمانی و ذوب بودن در ولایت، این اهتمام و اراده را در رزمندگان ایجاد کرد که در جنگی نابرابر و با تجهیزات نابرابر به میدان بروند.
وی ادامه داد: انقلاب اسلامی ما الهامگرفته از ایستادگی در برابر ظلم و ستم، نرفتن زیر بار ظلم، مقاومت، عزت و دفاع از حق و حقیقت است؛ مفاهیمی که ریشه در مکتب عاشورا دارد.
فرمانده سپاه حضرت عباس(ع) استان اردبیل با اشاره به پیوند عمیق مردم با شهدا و امام شهدا گفت: مردم ما بصیر هستند و تشخیص دادهاند که بین ماندن با ذلت و رفتن باعزت، عزت را انتخاب کنند و همین موضوع باعث شده است رابطه ملت ما با شهدا و امام شهدا ناگسستنی باشد؛ چراکه شهدا و فرهنگ شهادت در قلب مردم جای دارند.
محمدی اصل با اشاره به مجاهدتهای رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس بیان کرد: دشمن باید بداند که زحماتی که رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس کشیدند، زمینهساز اقتدار امروز کشور شده است.
وی افزود: امروز ما دارای اقتدار هستیم و یکی از نعمتهای جنگ این بود که ثابت کردیم حتی میتوان در برابر بزرگترین قدرتهای دنیا ایستاد و آنها را شکست داد.
فرمانده سپاه حضرت عباس(ع) استان اردبیل با اشاره به توانمندیهای موشکی کشور گفت: تولید موشک باقوت ادامه دارد و درِ شهرکهای موشکی باز نشده است؛ اما موشک بهتنهایی عامل موفقیت نیست، بلکه اراده الهی و ایمان، اصل بیبدیل پیروزی در جنگهاست.
وی با اشاره به تجربیات جنگ و نقش اراده و تدبیر در موفقیتها خاطرنشان کرد: در جنگ نیز اراده الهی و تدبیر رهبری از عوامل مهم موفقیت بود.
محمدی اصل در ادامه با تأکید بر ضرورت بصیرتافزایی گفت: عدم بصیرت میتواند زمینهساز آسیب شود. ما باید ندادهنده و روشنگر باشیم؛ کسانی که با دشمن همراهی میکنند یا تحتتأثیر وسوسههای دشمن قرار گرفتهاند، باید نسبت به شرایط آگاه شوند.
وی، بصیرتافزایی را یک وظیفه مهم دانست و افزود: بصیرتافزایی جهاد واجب است و باید در جامعه نسبت به تبیین واقعیتها و خنثیکردن وسوسههای دشمن تلاش کنیم.
فرمانده سپاه حضرت عباس(ع) استان اردبیل همچنین اتحاد و انسجام را از دیگر عوامل موفقیت ملت ایران برشمرد و گفت: اتحاد و انسجام از عوامل مهم موفقیت ما بوده است و همین انسجام باعث شد رزمندگان با شجاعت، دلوجان در میدان حضور پیدا کنند.