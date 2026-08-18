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مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مازندران از اجرای طرح آبرسانی در روستای کلیا شهرستان بهشهر برای تأمین آب شرب ۱۲۰ خانوار خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، بهزاد برارزاده گفت: در این طرح، ۶ دهنه چشمه با دبی مجموع ۸ لیتر در ثانیه بهسازی، ۳ کیلومتر خط انتقال و ۳.۵کیلومتر شبکه توزیع اجرا و ۱۲۰ فقره انشعاب نیز نصب مجدد میشود.
او افزود: احداث حوضچه پمپاژ با ظرفیت ۱۰ مترمکعب و مخزن ذخیره آب با ظرفیت ۱۰۰ مترمکعب از دیگر اقدامات این طرح است.
برارزاده اعتبار این طرح را ۱۵۰ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: اجرای این طرح موجب تقویت زیرساختهای تأمین و توزیع آب شرب و پایداری آبرسانی به خانوارهای روستای کلیا خواهد شد.