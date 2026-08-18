به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، امیر شهرابی در نشست خبری با اصحاب رسانه با بیان اینکه در منطقه ۱۶ پل جدید در حال احداث است ، تصریح کرد: سه پل نصب شده است و ۱۳ پل دیگر نیز به تدریج نصب خواهیم کرد.

شهردار منطقه ۱۴ درخصوص اثرگذاری افتتاح آزادراه شهید شوشتری بر ترافیک این محدوده نیز گفت: این طرح معارض‌هایی داشت که ما پیشنهاد دادیم که برای رفع این معارض‌ها تملک‌هایی صورت بگیرد که انجام و قرار شد از میدان فدک ورودی فاز یک اجرایی شود تا بتوان آن را افتتاح کرد.

وی اضافه کرد: غیر از خودرو‌های سنگین، اجازه تردد در این آزادراه وجود دارد. سریعتر از آنچه پیش بینی کردیم از این آزادراه استقبال شد. شاید بسیاری از شهروندان نمی‌دانند از غرب تهران می‌توانند با طی مسیر بزرگراه آزادگان و نجفی رستگار به آزادراه شهید شوشتری و شرق تهران برساند. مسیر‌ها با افتتاح این آزادراه کوتاه‌تر شده است.

شهرابی با بیان اینکه بخشی از این آزادراه به خیابان هجرت می‌رسد، گفت: با توجه به همین موضوع امکان تردد خودرو‌های سنگین در این آزادراه با وجود تمایل رانندگان این خودرو‌ها وجود ندارد.

شهردار منطقه ۱۴ همچنین با اعلام اینکه یکی از اقدامات این دو سال این بود که تمام میادین منطقه مورد بازسازی اساسی قرار بگیرند، تصریح کرد: رسیدگی به تمام میادین از جمله میدان چهارصددستگاه انجام شد. در حال حاضر میدان ۱۳ آبان و میدان سرآسیاب در حال بازپیرایی است.

شهرابی با بیان اینکه تنها مشکل موجود در میدان چهارصد دستگاه وجود منازل مسکونی اطراف است، تصریح کرد: ما هر اقدامی در این محدوده در نظر داریم با موانعی روبه رو است، اما در حال تلاش برای بازپیرایی میدان هستیم.

بازار گل محلاتی رأی کمیسیون ماده صد دارد

وی درادامه با تأکید بر اینکه ناایمنی بازار گل شهید محلاتی عقبه دیرینه دارد، گفت: این بازار باید به طور کامل تخریب و نوسازی شود و تا زمانی که مشکل مالکیت هیئت مدیره این بازار رفع نشود، شهرداری نمی‌تواند پروانه تخریب و نوسازی صادر کند.

وی افزود: باید نهاد‌های بالادستی به این نتیجه برسند که تکلیف آن را روشن کنند. این بازار رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ دارد، اما به دلایل اقتصادی و معیشتی تاکنون اجرایی نشده است.

شهرابی اضافه کرد: بعداز بازدید متخصصان و کارشناسان از بازار گل که بعضاً بنده به همراه دادستان هم حضور داشتیم ، اخطار‌های لازم را برای رفع ناایمنی داده ایم . تنها موضوع در این بازار ناایمن بودن آن نیست و با مسائل اجتماعی نیز روبرو است.

وی با بیان اینکه ورزشگاه تختی نیز در منطقه نظامی واقع شده است، تصریح کرد: وضعیت ایمنی آن به همین لحاظ مطلوب نیست و در حال حاضر از مدار کنترل ما خارج است و از آن استفاده نمی‌شود.

احداث هزار واحد پارکینگ

شهردار منطقه ۱۴ همچنین با اعلام اینکه پروژه پارکینگ امیرکبیر یکی از پروژه‌های مهم منطقه به شمار می‌رود، گفت: زمین اطراف ایستگاه مترو آهنگ برای ساخت پارکینگ آزادسازی شده است. جلسه مناقصه این پروژه در روز‌های آینده برگزار می‌شود و با انتخاب پیمانکار، پارکینگ هزار واحدی در این محل احداث خواهد شد.

تلاش برای نگهداری درختان آرامستان ارامنه محله دولاب

شهردار منطقه ۱۴درادامه با اشاره به وضعیت آرامستان ارامنه محله دولاب، گفت: این آرامستان متولی خود را داشته و دارد، اما ما نیز به رسیدگی به وضعیت درختان و آبیاری فضای سبز اقدام کردیم. در حال تلاش هستیم که وضع موجود حفظ شود و تعداد درختان خشک آن افزایش نیابد. در مواردی می‌بینیم که از اقدامات شهرداری ممانعت به عمل می‌آید و سپس این موضوع را مطرح می‌کنند که چرا شهرداری اقدامی انجام نداده است؟