طرح در حال تکمیل؛
رصد زنجیره تولید و توزیع مرغ در استان مرکزی با سامانه رصدیار
سامانه رصدیار، ابزاری نظارتی برای پایش و رصد زنجیره تولید تا توزیع مرغ در استان مرکزی خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ نشست کمیته کارشناسی بررسی و اصلاح تعرفه خدمات فنی و اجرایی سامانه رصدیار با حضور معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی، مدیر بازرسی و نظارت بر بازار سازمان، نمایندگان اتاق اصناف، اداره کل تعزیرات حکومتی، اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان، اتحادیه مرغداران گوشتی و شرکت پشتیبان سامانه رصدیار در سالن جلسات امام حسین (ع) سازمان برگزار شد.
در این نشست، نمایندگان اتحادیه مرغداران، شرکت پشتیبان سامانه و اتاق اصناف با اشاره به افزایش هزینههای اجرای خدمات و تأثیر نرخ تورم طی دو سال گذشته، تحلیل کارشناسی و مستندات مربوط به اصلاح تعرفه خدمات سامانه رصدیار را ارائه کردند.
پس از بررسی پیشنهادهای مطرحشده، مقرر شد موضوع اصلاح تعرفهها در نخستین جلسه ستاد تنظیم بازار استان مطرح و پس از تصویب، برای اجرا ابلاغ شود.
سامانه رصدیار بهعنوان یکی از مهمترین ابزارهای نظارت و پایش زنجیره تولید و توزیع مرغ، تمامی مراحل از جوجهریزی تا عرضه به مصرفکننده نهایی را رصد میکند.
گفتنی است آخرین حلقه زنجیره توزیع مرغ در سامانه رصدیار در حال تکمیل بوده و بهزودی این سامانه بهصورت کامل در سراسر استان اجرایی خواهد شد.