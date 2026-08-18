

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیر کل دامپزشکی مازندران گفت: با پوشش ۹۵ درصدی واکسیناسیون دام و پایش مستمر بیماری‌های دامی در مازندران، کانون بیماری‌های دامی در دامداری‌های استان نظیر آبله، شاربن، طاعون نشخوارکنندگان کوچک و لمپی اسکین در دو سال اخیر به طور کامل مهار شد.

آقاپور کاظمی افزود: با اجرای سیاست‌های حمایتگرانه و پیگیری‌های استاندار مازندران و طی نظارت بالغ بر ۷۳ هزار ۲۶۰ تن صادرات فرآورده خام دامی توسط اداره کل دامپزشکی این استان صادرات این محصولات در مدت ۲ سال دولت چهاردهم ۵۹ درصد بیشتر شده است



او ادامه داد: با نظارت‌های قرنطینه‌ای در مبادی ورودی استان و بنادر سه‌گانه و تسریع در صدور مجوز‌ها طی دولت چهاردهم با رشد ۳۲ درصدی صدور مجوز واردات نهاده‌های دامی، ۳۳۳۵ مجوز صادر شد که منجر به ورود ۴ میلیون و ۷۸۹ هزار و ۱۴۷ تن نهاده دامی به کشور شد.

مدیر کل دامپزشکی مازندران با بیان اینکه مازندران؛ قطب بی‌بدیل صنعت طیور کشور است، گفت: این اداره کل با وجود دو مرحله جنگ تحمیلی در کشور با صدور ۲۶۵ هزار و ۵۴۲ مجوز جوجه ریزی مرغ گوشتی و مادر گوشتی بر تولید ۳۶۳ میلیون قطعه جوجه مرغ گوشتی و مادر نظارت بهداشتی کرد تا تولید صنعت طیور با قدرت تداوم یافته و مازندران نقش بی‌بدیل خود را در تأمین امنیت غذایی و پروتئین کشور ایفا نماید.



آقاپور کاظمی افزود: با اجرای رزمایش‌های دامپزشکی در ۵۲۰ روستای استان، طی دولت چهاردهم بیش از ۲ میلیون خدمت رایگان همچون واکسیناسیون هدفمند، آموزش بهره‌برداران به صورت متمرکز و چهره به چهره، سم پاشی دام و اماکن دامی و ویزیت و درمان رایگان به همراه توزیع دارو‌های تقویتی و درمان دامی در مناطق محروم و کم برخوردار استان ارائه شده است.