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سومین روز سیونهمین اجلاس روسای آموزشوپرورش سراسر کشور با محوریت «حماسه همدلی برای ایران» صبح امروز، سهشنبه ۲۷ مرداد ماه با حضور محمدرضا عارف معاون اول رئیسجمهور در اردوگاه شهید باهنر تهران آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این اجلاس که از دو روز گذشته آغاز شده است، امروز وارد سومین روز برگزاری و اختتامیه خود میشود و مباحث مرتبط با کیفیتبخشی به آموزش و تربیت، عدالت آموزشی، توسعه فضاهای آموزشی، برنامههای تحولی، رفاه فرهنگیان و الزامات آغاز سال تحصیلی مورد بررسی قرار میگیرد.
در ابتدای سومین روز از اجلاس، سخنرانی تصویری حجتالاسلام والمسلمین محسن قرائتی رئیس ستاد اقامه نماز کشور و سیداحمد زرهانی قائممقام ستاد اقامه نماز کشور در حضور محمدرضا عارف، پخش شد.
در ادامه این اجلاس، نشستهای تخصصی شش قطب آموزشوپرورش ادامه خواهد داشت تا مدیران مناطق با بررسی مسائل و ظرفیتهای موجود، راهکارهای اجرایی متناسب با شرایط مناطق خود را برای سال تحصیلی پیشرو تدوین و پیگیری کنند.
سیونهمین اجلاس روسای آموزشوپرورش سراسر کشور به مدت سه روز برگزار میشود و سومین و آخرین روز آن نیز امروز، سهشنبه ۲۷ مرداد، در حال برگزاری است.