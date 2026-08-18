مردم شهرستان ری در صدو هفتادمین شب حضور در میدان شهر ری، تأکید کردند که به دلیل هوشیاری ملت ایران و هدایت و روشنگری مقتدرانه رهبر معظم انقلاب، راه بر جنگ شناختی دشمن بسته شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مردم شهرستان ری در صدو هفتادمین شب حضور در میدان شهر ری، تأکید کردند که به دلیل هوشیاری ملت ایران و هدایت و روشنگری مقتدرانه رهبر معظم انقلاب راه را بر جنگ شناختی دشمن بست و دشمن در توطئه ۱۸ و ۱۹ دی موفق نشد و مردم با هدایت و روشنگری رهبر شهید انقلاب با صلابت در میدان ایستادگی کردند.