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استاندار لرستان گفت: ارتقای درجه ۵۲ دهیاری استان پس از تایید در کمیسیون ملی درجهبندی دهیاریها، تعیین و ابلاغ شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، استاندار لرستان در جمع خبرنگاران در محل استانداری اظهار کرد: با هدف توسعه مدیریت روستایی و اجرای ماده ۴۸ مکرر آییننامه تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی روستا و نحوه انتخاب دهیار، ارتقای درجه ۵۲ دهیاری استان لرستان پس از تأیید در کمیسیون ملی درجهبندی دهیاریها، تعیین و ابلاغ شد.
سید سعید شاهرخی خاطرنشان کرد: در چارچوب سیاستهای وزارت کشور برای ارتقای مدیریت محلی و تقویت نظام دهیاریها، ارتقای درجه ۵۲ دهیاری در استان لرستان بر اساس شاخصهای مصوب، صورت گرفت.
به گفته استاندار لرستان، درجهبندی دهیاریها در چهارچوب دستورالعمل اصلاحی سال ۱۴۰۴ و بر پایه شاخصهایی همچون میزان درآمد دهیاری، جمعیت، وسعت محدوده روستا، ظرفیتهای گردشگری و سایر شاخصهای توسعهای انجام شده است.
شاهرخی افزود: در این فرایند، دهیاریهایی از بخشهای مختلف استان لرستان از جمله بخش شاهیوند، کاکاوند و مرکزی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفتند و درجه نهایی آنها تعیین شد.
وی یادآور شد: ارتقای درجه دهیاریها باهدف افزایش توان مدیریتی دهیاریها، بهبود ارائه خدمات عمومی، ارتقای سطح مدیریت محلی و فراهمشدن زمینه اجرای مؤثرتر طرحهای عمرانی و خدماتی در روستاهای استان انجام شده است.
استاندار لرستان گفت: تصمیمات مربوط به درجهبندی دهیاریهای استان، پس از تأیید در کمیسیون استانی، مورد تأیید کمیسیون ملی درجهبندی دهیاریهای کشور قرار گرفت و از سوی رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور ابلاغ شود.