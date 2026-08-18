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در طرح ملی یاس با برگزاری دورههای آموزشی گامی مؤثر در جهت توانمندسازی و افزایش تابآوری دختران جوان چهارمحال و بختیاری برداشته شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری ،مدیر عامل جمعیت هلالاحمر استان چهارمحال و بختیاری، گفت: این طرح با ارائه دورههای تخصصی کمکهای اولیه، آموزش مخاطرات، پایه داوطلبی و مهارتهای اجتماعی، مباحث حیاتی امدادی و مهارتهای ارتباطی را بهصورت نظری و عملی در مناطق شهری و روستایی صعبالعبور پوشش داده و تاکنون صدها نفر از مددجویان را توانمند ساخته است.
طاهری از اجرای این طرح تا پایان سال در سایر شهرستانها خبر داد.