به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از لندن، تارنمای روزنامه ایندیپندنت نوشت:" توافق ۶۰ روزه امضا شده بین ایران و آمریکا در ماه ژوئن، قرار است امروز منقضی شود و هیچ پیشرفتی برای مذاکرات صلح دائمی در نظر گرفته نشده است.

در همین حال، یک فرمانده ارتش ایران پس از تهدید رئیس جمهور آمریکا مبنی بر اعلام تنگه به ​​عنوان قلمرو آمریکا، تهدید به شکستن پا‌های دونالد ترامپ کرده است که حاتمی ژنرال ارتش ایران در پاسخ به اظهارات او گفت: " حتی شوخی کردن در مورد چنین اظهاراتی یک اشتباه بزرگ است، زیرا این جا ایران است و مدافعانی دارد که قلم پا‌های شما را خواهند شکست. " او افزود که نیرو‌های آمریکایی " عملاً بیرون رانده شده‌اند" و دیگر اجازه ورود به خلیج فارس، دریای عمان یا تنگه هرمز را ندارند.

ارتش ایران همچنین جایزه‌ای معادل ۳۰ هزار دلار برای کشتن یا دستگیری سربازان آمریکایی تعیین کرده و قول داده است که اگر به دست یک زن انجام شود، این جایزه دو برابر خواهد شد، تهدید فرمانده ارتش ایران پس از آن مطرح شد که رئیس جمهور آمریکا قول داد تنگه هرمز را به عنوان قلمرو آمریکا اعلام کند.

دونالد ترامپ به توافق دفاعی مشترک امضا شده توسط عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه در ۷ اوت واکنش نشان داده است، او روز یکشنبه در شبکه اجتماعی خود نوشت که از شنیدن این خبر "بسیار خوشحال" است و افزود: " این نشان می‌دهد که چگونه خاورمیانه در حال متحد شدن است و چگونه کشور‌ها سرانجام قادر خواهند بود از خود به شیوه‌ای معنادارتر دفاع کنند".

این سه کشور توافق دفاعی مشترک مکه را امضا کردند که اعلام می‌کرد حمله به یکی، حمله به همه خواهد بود.