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آخرین وضعیت اعتباری طرحهای شاخص استان بوشهر در دیدار استاندار بوشهر و نمایندگان استان با رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ استاندار بوشهر در این دیدار با اشاره به اینکه استان بوشهر با ظرفیتهای کمنظیر اقتصادی، سهم عمدهای در تولید درآمد و ثروت کشور ایفا میکند، بیان کرد: برقراری تناسب میان ظرفیتهای استان و جایگاهی که در اقتصاد کشور دارد و برخورداری از امکانات و ارتقای شاخصهای توسعهای از جمله در حوزههای زیرساختی و خدمات عمومی، از انتظارات و مطالبات جدی مردم است.
ارسلان زارع با تاکید بر اینکه تامین مالی برای تکمیل طرحهای اولویتدار و نیمهتمام از انتظارات استان است، گفت: یکی از اولویتهای استان و خواستههای جدی مشترک مردم شریف، مدیران و مسئولین استان، تکمیل طرحهای نیمهتمام در حوزه حملونقل است و از جمله این طرحها میتوان به تکمیل محورهای بزرگراهی استان از جمله دالکی-کنارتخته، جم-فیروزآباد، بوشهر-گناوه-دیلم، اهرم-برازجان، دلوار-دیر، دیر کنگان و سایر طرحها و همچنین تامین اعتبار برای استمرار فعالیت طرح راهآهن شیراز-بوشهر اشاره کرد.
وی افزود: برای نمونه بزرگراه دالکی-کنارتخته علاوه بر استان بوشهر، برای استانهای همجوار و کشور نیز یک طرح راهبردی به شمار میرود و بخشی از ارتباط مهم استان فارس و بوشهر و کریدور شمالی-جنوب کشور است.
زارع اضافه کرد: طرحهای سد دالکی، باهوش، خاییز، دشت پلنگ، باغان، دهرود، شبکه فاضلاب شهر بوشهر، عالی شهر و شهرهای ساحلی و چندین آبشیرینکن، نیازمند تامین اعتبار برای تکمیل و بهرهبرداری هستند.
استاندار بوشهر در ادامه با اشاره به پیشرفت فیزیکی بالای سه طرح بیمارستانی مادر و کودک، اعصاب و روان و ۱۷ شهریور تاکید کرد: تکمیل و بهرهبرداری از این سه بیمارستان در ابتدای سال آینده، نیازمند تامین اعتبار است.