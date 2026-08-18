مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه‌ای یزد از تجهیز ۱۰۰ درصدی چاه‌های کشاورزی و ۹۱ درصدی چاه‌های صنعتی شهرستان بافق به کنتور هوشمند آب و برق خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، جواد محجوبی در نشست شورای حفاظت از منابع آب شهرستان بافق که با حضور فرماندار و در راستای رویداد آبی این شهرستان برگزار شد، گفت: با همکاری خوب کشاورزان و صنعتگران ۱۰۰ درصد چاه‌های کشاورزی و بیش از ۹۱ درصد از چاه‌های صنعتی این شهرستان به کنتور هوشمند آب و برق مجهز شدند. بر این اساس، طرح تحویل حجمی آب در این شهرستان به طور کامل در حال اجرا است.

وی به میزان بارندگی‌های این شهرستان اشاره کرد و افزود: میزان بارش شهرستان بافق از ابتدای مهرماه سال آبی فعلی تا ۲۰ مرداد ماه ۵۱ میلی متر بوده است که نسبت به سال گذشته ۵۸ درصد رشد داشته و نسبت به مدت مشابه بلند مدت ۲۷ درصد کاهش داشته است. مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه‌ای یزد با بیان اینکه در سال‌های گذشته تمهیدات لازم برای مدیریت مصرف و افت سفره‌های آب زیرزمینی صورت گرفته است، بیان کرد: دشت‌های بافق، قطروم و درانجیر سالیانه به ترتیب با افت ۱۲، ۲۷ و ۱۱ سانتیمتری مواجه هستند.

وی با بیان اینکه مجموع بیش از ۶۱ میلیون متر مکعب آب از منابع آبی شهرستان برداشت می‌شود، تصریح کرد: ۵۳ میلیون متر مکعب آب از طریق چاه ها، ۳۰۰ هزار متر مکعب از طریق چشمه‌ها و ۷.۵ میلیون متر مکعب از قنات‌ها برداشت می‌شود.

در ابتدای این نشست سید محمد حسن سعیدی رییس اداره آب شهرستان بافق گزارشی از عملکرد این اداره در سال گذشته ارائه داد.