پخش زنده
امروز: -
نماینده تامالاختیار دانشگاه گیلان در امر برگزاری آزمونهای سراسری از شرکت بیش از ۲۵ هزار داوطلب گیلانی در آزمون ورودی دانشگاهها خبر داد و گفت: بیش از ۶۷ درصد این داوطلبان خانم هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ محمودرضا آقامعالی، گفت: ۲۵ هزار و ۳۳۵ داوطلب گیلانی در آزمون سراسری ورود به دانشگاهها در روزهای ۲۹ و ۳۰ مرداد در قالب ۵ گروه آزمایشی علوم تجربی، هنر، زبانهای خارجی، علوم انسانی و علوم ریاضی و فنی با یکدیگر رقابت میکنند که از این تعداد، ۶۷ درصد زن و ۳۳ درصد مرد هستند.
وی از افزایش ۲۱ و ۴ دهم درصدی تعداد داوطلبان گیلانی کنکور امسال در مقایسه آزمون نوبت دوم سال گذشته خبر داد و افزود: این آزمون در شهرستانهای آستارا، آستانه اشرفیه، رضوانشهر، فومن، سیاهکل، صومعهسرا، ماسال، املش، بندرانزلی، رودسر، رشت، لنگرود، تالش، رودبار و لاهیجان برگزار خواهد شد.
نماینده تامالاختیار دانشگاه گیلان در امر برگزاری آزمونهای سراسری با تفکیک داوطلبان گیلانی گروههای آزمایشی، گفت: در صبح پنجشنبه ۱۰ هزار و ۵۴۶ داوطلب در گروه علوم تجربی، عصر پنجشنبه هزار و ۲۷۵ داوطلب در گروه هنر و ۲ هزار و ۷۶۴ داوطلب در گروه زبانهای خارجی، صبح جمعه ۷ هزار و ۵۷۵ نفر در گروه علوم انسانی و ۳ هزار و ۱۷۵ نفر در گروه علوم ریاضی و فنی در گیلان به رقابت خواهند پرداخت.
محمودرضا آقامعالی از مهلت داوطلبان برای دریافت کارت ورود به جلسه آزمون، تا چهارشنبه ۲۸ مرداد با مراجعه به وبگاه سازمان سنجش خبر داد و افزود:داوطلبان باید با استفاده از کد ملی و یا شناسه یکتا و رمز عبور وارد کارپوشه شده و نسخه راهنما را چاپ کنند.
وی اضافه کرد: افرادی که در ۲ گروه آزمایشی شرکت کردهاند، ۲ کارت ورود به جلسه آزمون دارند که باید طبق تاریخ و نشانی تعیین شده بر روی کارت، به حوزه امتحانی مربوط مراجعه کنند.
نماینده تامالاختیار دانشگاه گیلان در امر برگزاری آزمونهای سراسری در خصوص رفع نقص اطلاعات، گفت: با توجه به دریافت اطلاعات شناسنامهای از سامانه ثبت احوال، امکان ویرایش این بخش وجود ندارد و هرگونه مغایرت باید از طریق اداره ثبت احوال محل سکونت پیگیری شود، اما در خصوص دیگر موارد مانند محل تولد، معدل نهایی دیپلم، وضعیت تحصیلی و اشتغال، داوطلبان تا تاریخ ۳۰ مرداد ۱۴۰۵ میتوانند از طریق بخش ویرایش اطلاعات در حساب کاربری خود در تارنمای سازمان سنجش، این اطلاعات را اصلاح کنند.
محمودرضا آقامعالی با اشاره به نکات امنیتی و الزامات حضور در جلسه، افزود: همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون، اصل کارت ملی یا اصل شناسنامه عکسدار برای ورود به جلسه الزامی است و از ورود داوطلبان بدون این مدارک به جلسه آزمون جلوگیری خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه درب حوزههای آزمون رأس ساعت ۷:۰۰ و ۱۴:۳۰ در ۲ نوبت بسته خواهد شد و پس از آن امکان ورود به جلسه وجود ندارد، گفت: هرگونه وسیله الکترونیکی و ارتباطی از جمله تلفن همراه (حتی خاموش)، تبلت، ساعت، هندزفری، هوشمند، ماشینحساب، کیف، جزوه و حتی نوشتافزارهای غیرمجاز، علاوه بر محرومیت، به عنوان تخلف محسوب شده و با متخلفان بر اساس قوانین برخورد خواهد شد.
در آزمون سراسری سال ۱۴۰۵، بیش از یک میلیون و هفتاد هزار داوطلب زن و مرد، بهطور همزمان، صبح و عصر پنجشنبه ۲۹ مرداد و صبح جمعه ۳۰ مرداد در سراسر کشور در ۵ گروه آزمایشی شرکت خواهند کرد.