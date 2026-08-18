به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ شبکه سی ان ان به نقل از متیو کومر سخنگوی ناوگان هفتم آمریکا اعلام کرد که اوایل تیر امسال، ناوشکن یواس‌اس بنفولد کلاس آرلی برک هنگام انجام عملیات معمول در هند و اقیانوس آرام، به دلیل وقوع یک سانحه مهندسی در ژنراتورها دچار قطع برق شده است .

قطع برق باعث شده ملوانان از خدمات آشپزخانه، سرویس بهداشتی و تهویه مطبوع محروم شوند و آب آشامیدنی داخل کشتی نیز تحت تأثیر قرار گرفته است. چند روز پیش هم رسانه های آمریکا وجود مشکلات جدی در ناو آبراهام لینکلن را افشا کردند. به گزارش شبکه سی ان ان ماموریت طولانی مدت این ناو باعث کمبود غذا و آب آشامیدنی و وخامت شرایط زندگی و بهداشتی خدمه آن شده است . روحیه نظامیان این ناو هم بسیار آسیب دیده است.