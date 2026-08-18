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رئیس کل دادگستری خراسان رضوی گفت:پایداری و ایستادگی مردم و شجاعت نیروهای مسلح، ابر قدرت جهان و هم پیمانان او را به زانو درآورد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، حجت الاسلام والمسلمین زرندی دیشب در نشست هم اندیشی مسئولان قضایی، روسای اصناف، اتحادیهها و سازمانهای مردم نهاد در مشهد افزود: دشمن با وجود آمادگی و تدارکات طولانی، نتوانست به اهداف خود برسد و در برابر ایران شکست خورد.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با تاکید بر اهمیت کار اصناف و اتحادیهها در ایجاد رضایتمندی عمومی، افزود: دستگاه قضایی با تمام توان و به طور همزمان از تولید، صنعت، اصناف، اتحادیهها و اقشار مردم حمایت میکند.
بررسی وضعیت واحدهای صنفی مجاز و غیر مجاز، وضعیت ساخت و سازهای غیر مجاز و غیر اصولی، وضعیت رسیدگی به شکایات از واحدهای صنفی، لزوم نظارت بر فضای مجازی، مداخلات در امور پزشکی، حمایت از اقشار آسیبپذیر و در معرض آسیب، لزوم نظارت بر انتشار اخبار غیر واقعی در فضای مجازی، وضعیت اجاره بها، نحوه اجرای قانون الزام به ثبت سند رسمی اموال غیر منقول، مسائل مالیاتی، واردات و صادرات از مهم ترین مطالبات و موضوعات بررسی شده در این جلسه بود .
رئیس کل دادگستری با اعلام آمادگی کامل دستگاه قضایی در جهت پیگیری مشکلات اصناف، خواستار اعلام مستمر و مستند مسائل از سوی اصناف و اتحادیها به دستگاه قضایی برای پیگیری شد و دستورات قانونی لازم برای پیگیری مسائل مطرح شده را صادر کرد.