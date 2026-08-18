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استاندار بوشهر گفت: مردم شریف، نجیب و شجاع استان بوشهر در طول تاریخ نشان دادهاند که در دفاع از تمامیت ارضی، استقلال و منافع ملی کشور همواره پیشگام بودهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ ارسلان زارع در آیین تکریم و معارفه فرمانده منطقه پدافند هوایی جنوب (شهید بوشهری) با گرامیداشت یاد و نام شهدای والامقام به ویژه قائد شهید امت اظهار داشت: استان بوشهر به دلیل موقعیت ممتاز اقتصادی و راهبردی خود در کرانه خلیج فارس، همواره از جایگاهی ویژه در امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران برخوردار بوده است.
استاندار بوشهر به نقشآفرینی پدافند هوایی در امنیت اشاره کرد و یادآور شد: نقش نیروی پدافند هوایی ارتش در تأمین امنیت، آرامش و ثبات منطقه، نقشی بسیار مهم و راهبردی است.
زارع بیان کرد: پیشنیاز توسعه اقتصادی، سرمایهگذاری، تولید و رفاه مردم است و بیتردید بخش مهمی از ظرفیت توسعه استان بوشهر، بر بستر همین امنیت و آرامش شکل میگیرد.
وی اضافه کرد: امروز نیز همکاری و همافزایی میان نیروهای مسلح، دستگاههای اجرایی و مردم که پیوسته حامی خدمتگزاران خود بودهاند، سرمایهای ارزشمند برای حفظ امنیت و پیشبرد اهداف توسعهای استان است.
استاندار بوشهر گفت: در شرایطی که بدخواهان و دشمنان ایران اسلامی همواره به دنبال ایجاد ناامنی و خدشه وارد کردن به مسیر پیشرفت کشور هستند، وحدت، انسجام ملی، اقتدار دفاعی و همافزایی همه بخشهای نظام، مهمترین پشتوانه برای عبور از تهدیدها و حرکت قدرتمندانه در مسیر پیشرفت است.
در این آیین با قدردانی از خدمات امیر قادر جوکار، امیر عبدالله وفایی به عنوان فرمانده منطقه پدافند هوایی جنوب (شهید بوشهری) معرفی شد.