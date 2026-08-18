مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، گفت: اوج بار مصرف برق استان در ۴ ماهه ابتدای سال در تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ به میزان ۳۸۵ مگاوات ثبت شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش حدود ۴ درصدی را شاهد هستیم.

دادگر افزود: همچنین میزان انرژی مصرفی در این بازه زمانی در کل استان ۷۱۱هزار و ۸۶۸ مگاوات ساعت بود که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود ۳.۵درصد کاهش داشته است و این کاهش نشان از همکاری هم استانی‌ها و مدیریت مصرف برق توسط اکثر مشترکان است.

وی گفت: باتوجه به پیش‌بینی گرما در ایام پیش رو، از تمام هم استانی‌ها تقاضا می‌شود با حذف مصارف و روشنایی غیرضرور، عدم استفاده از وسایل پرمصرف در ساعات اوج (ساعت ۱۱ تا ۲۳)، تنظیم دمای کولر گازی روی ۲۵ درجه و کولر آبی روی دور کند و حذف کولر اضافی از سیستم منزل یا محل کسب و کار، در حفظ پایداری شبکه و عبور از اوج بار، سهیم باشند.