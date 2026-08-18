با توجه به آغاز ساخت و ساز و سکونت در نهضت ملی مسکن گلپایگان، آسفالت معابر و ایجاد دسترسی مناسب برای ساکنان، از مهم‌ترین اولویت‌های فعلی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون مسکن و ساختمان اداره‌کل راه و شهرسازی استان اصفهان در جلسه شورای مسکن گلپایگان با اشاره به ضرورت تسریع در آماده‌سازی زمین ۶۷ هکتاری نهضت ملی مسکن گلپایگان گفت: عملیات آماده‌سازی این زمین ۶۷ هکتاری از حدود ۱۴ ماه گذشته آغاز و در مرحله نخست، عملیات اجرای کانال پیرامونی و دفع آب‌های سطحی انجام شده است.

سید عبدالرضا لقمانی افزود: عملیات آماده‌سازی معابر و زیرسازی در دستور کار قرار گرفته و حدود ۴۰ درصد از سطح سایت زیرسازی شده است.

وی؛ به آخرین وضعیت اجرای طرح نهضت ملی مسکن در شهرستان گلپایگان اشاره کرد و گفت: ۵۰۱ قطعه زمین برای ساخت هزار و ۴۵۹ واحد مسکونی در این شهرستان اختصاص یافته است که تاکنون به ۳۳۸ متقاضی زمین اهدا شده و از این تعداد ۲۲۸ نفر موفق به دریافت پروانه ساخت شده‌اند.

فرماندار گلپایگان نیز با اشاره به نحوه واگذاری زمین گفت: مساحت هر پلاک زمین ۲۵۰ مترمربع است که هر پلاک به سه متقاضی واگذار می‌شود و مالکان مجاز به ساخت بنا در ۶۰ درصد مساحت زمین واگذاری هستند.

علی اکبر رضایی با بیان اینکه تاکنون ۳۰۰ میلیارد ریال برای اجرای زیرسازی معابر هزینه شده است، افزود: برای تکمیل آن شامل جدول‌گذاری و آسفالت، حدود ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار دیگر مورد نیاز است.