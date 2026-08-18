\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627 \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0686\u0647\u0627\u0631\u0645\u062d\u0627\u0644 \u0648 \u0628\u062e\u062a\u06cc\u0627\u0631\u06cc \u060c \u06a9\u0627\u0631\u0634\u0646\u0627\u0633 \u0647\u0648\u0627\u0634\u0646\u0627\u0633\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u06af\u0641\u062a: \u0627\u0632 \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u062a\u0627 \u067e\u0627\u06cc\u0627\u0646 \u0647\u0641\u062a\u0647 \u0622\u0633\u0645\u0627\u0646\u06cc \u0635\u0627\u0641 \u062a\u0627 \u0642\u0633\u0645\u062a\u06cc \u0627\u0628\u0631\u06cc \u06af\u0627\u0647\u06cc \u0647\u0645\u0631\u0627\u0647 \u0628\u0627 \u0648\u0632\u0634 \u0628\u0627\u062f\u0648 \u06af\u0631\u062f\u0648 \u062e\u0627\u06a9 \u067e\u06cc\u0634 \u0628\u06cc\u0646\u06cc \u0645\u06cc \u0633\u0648\u0631.\n\u0633\u0639\u06cc\u062f \u0642\u0637\u0631\u0647 \u0627\u0641\u0632\u0648\u062f:\u00a0 \u062f\u0631 \u0628\u0631\u062e\u06cc \u0645\u0646\u0627\u0637\u0642 \u06af\u0631\u062f \u0648 \u063a\u0628\u0627\u0631 \u0631\u0642\u06cc\u0642 \u0645\u0648\u0631\u062f \u0627\u0646\u062a\u0638\u0627\u0631 \u0627\u0633\u062a.\n\n\n\u062f\u0627\u0646\u0644\u0648\u062f\n\n\u00a0