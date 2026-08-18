به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، بر اساس تحلیل نقشه‌های پیش‌بینی هواشناسی، تا پنج روز آینده آسمان در غالب مناطق کشور صاف خواهد بود.

امروز اهواز با بیشینه دمای ۴۸ درجه سلسیوس گرم‌ترین و اردبیل با بیشینه دمای ۲۷ درجه سلسیوس خنک‌ترین مراکز استان‌های کشور هستند.

بر پایه این گزارش، طی سه روز آینده در ساعات بعدازظهر و اوایل شب، رشد ابر‌های همرفتی در ارتفاعات جنوب سیستان و بلوچستان، هرمزگان و جنوب کرمان موجب رگبار‌های پراکنده باران با احتمال رعدوبرق خواهد شد.

همچنین تا پایان هفته در برخی نقاط شمال شرق، شرق، مرکز و دامنه‌های جنوبی البرز، وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود که می‌تواند در برخی ساعات موجب خیزش گردوخاک و کاهش کیفیت هوا در این مناطق شود.