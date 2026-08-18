پخش زنده
امروز: -
گزارش تازه سکوی جهانی سفر از تغییر الگوی سفر در آسیا نشان میدهد که گردشگران بیش از گذشته برای تجربه آئینها و فرهنگهای محلی و حضور در جشنوارهها راهی مقاصد کمترشناختهشده میشوند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما تازهترین دادههای پلتفرم جهانی سفر Agoda از شکلگیری روندی تازه در بازار گردشگری آسیا حکایت دارد؛ روندی که در آن جشنوارهها و رویدادهای فرهنگی محلی، از یک برنامه جانبی سفر فراتر رفته و به عاملی برای انتخاب مقصد تبدیل شدهاند و همزمان، مقاصد ثانویه و کمترشناختهشده را در معرض توجه گردشگران قرار دادهاند. بر اساس این دادهها، افزایش تقاضا برای اقامت در زمان برگزاری جشنوارههای محلی نشان میدهد تجربه فرهنگ بومی، مشارکت در رویدادهای محلی و کشف مقصدهای خارج از مسیرهای سنتی گردشگری، جایگاه پررنگتری در تصمیمگیری مسافران پیدا کرده است.
رسانه Agoda در گزارشی که ۱۸ اوت ۲۰۲۶ منتشر کرده، با بررسی دادههای مربوط به جستوجوی اقامتگاهها در آسیا اعلام کرده است که جشنوارههای محلی و فرهنگی میتوانند تقاضای سفر را به سمت مقصدهایی هدایت کنند که پیش از این در کانون اصلی جریان گردشگری قرار نداشتهاند. این روند از منظر توسعه گردشگری اهمیت ویژهای دارد؛ زیرا بر خلاف مدل سنتی سفر که عمدتا بر چند مقصد شناختهشده و فصلهای اوج گردشگری متمرکز است، رویدادهای محلی میتوانند در زمانهای مشخص، جریان جدیدی از گردشگران را به شهرها و مناطق کوچکتر هدایت کنند.
فرهنگ محلی؛ یکی از سه انگیزه اصلی سفر در میان گردشگران آسیایی
بر اساس گزارش چشمانداز سفر Agoda در سال ۲۰۲۶، گردشگران آسیایی بیش از گذشته به دنبال تجربههای اصیل و درگیرشدن با فرهنگ مقصد هستند. در این بررسی، ۲۵ درصد از مسافران آسیایی، کاوش و تجربه فرهنگی را در میان سه انگیزه اصلی سفر خود قرار دادهاند؛ موضوعی که اهمیت جشنوارهها، آیینها و رویدادهای فرهنگی را در طراحی محصولات جدید گردشگری افزایش میدهد.
در چنین شرایطی، جشنوارههای محلی میتوانند نقش یک «دروازه ورود» به مقصد را ایفا کنند؛ به این معنا که گردشگر ابتدا برای حضور در یک رویداد فرهنگی یا جشنواره راهی مقصد میشود، اما در ادامه با میراثتاریخی، غذاهای محلی، صنایعدستی، طبیعت، معماری و سبک زندگی جامعه میزبان نیز مواجه میشود. در نتیجه، یک رویداد کوتاهمدت میتواند به افزایش مدت اقامت، گسترش هزینهکرد گردشگران و توزیع منافع اقتصادی گردشگری در میان کسبوکارهای محلی منجر شود.
نمونه ناگائوکا؛ رشد ۵۰ برابری جستوجوی اقامت
یکی از نمونههای قابل توجه در دادههای Agoda، جشنواره بزرگ آتشبازی ناگائوکا در استان نیگاتا ژاپن است. بر اساس اعلام این پلتفرم، جستوجوی اقامتگاه در محل برگزاری این جشنواره در دوره برگزاری رویداد، نسبت به دوره پیش از آن ۵۰ برابر افزایش داشته است؛ نمونهای که نشان میدهد چگونه یک رویداد فرهنگی محلی میتواند در مدت کوتاهی مقصدی را در معرض توجه گسترده مسافران قرار دهد.
این تجربه از منظر سیاستگذاری گردشگری قابل توجه است؛ زیرا نشان میدهد برای شناساندن یک مقصد الزاما نباید به جاذبههای مشهور جهانی یا سرمایهگذاریهای سنگین تبلیغاتی متکی بود. یک رویداد ریشهدار محلی، در صورت برخورداری از برنامهریزی مناسب، دسترسی مطلوب، زیرساخت اقامتی و معرفی مؤثر در فضای دیجیتال، میتواند به محرک تقاضای گردشگری تبدیل شود.
پایان عصر تمرکز گردشگری بر چند مقصد مشهور؟
روند مورد اشاره Agoda بخشی از تغییر گستردهتر در رفتار گردشگران است؛ مسافران امروز بیش از گذشته به دنبال اصالت، تجربه متفاوت، فرهنگ محلی و حس کشف ناشناختهها هستند. در گزارش چشمانداز سفر ۲۰۲۶ Agoda نیز تاکید شده است که گردشگران به سمت مقصدهای ثانویه و خارج از مراکز سنتی گردشگری گرایش بیشتری پیدا کردهاند؛ مقصدهایی که میتوانند تجربهای متفاوتتر و عمیقتر از زندگی و فرهنگ محلی ارائه کنند.
بر اساس همین روند، مقصدهای کمترشناختهشده در حال تبدیل شدن به بخشی از موتور رشد گردشگری در آسیا هستند. دادههای ارائهشده در گزارشهای مرتبط با چشمانداز سفر Agoda نشان میدهد که مقصدهای ثانویه در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ حدود ۳۴ درصد از کل جستوجوهای اقامت در این پلتفرم را به خود اختصاص دادهاند. در این میان، قیمت پایینتر، فرهنگ محلی منحصربهفرد و فعالیتهای فضای باز از عوامل مهم توجه گردشگران به این مناطق عنوان شده است.
جشنوارهها؛ فرصتی برای توزیع متوازن گردشگری
یکی از مهمترین پیامدهای این روند، امکان توزیع جغرافیایی جریان گردشگری است. تمرکز گردشگران در چند شهر و جاذبه شناختهشده، در بسیاری از کشورها با چالشهایی همچون ازدحام، افزایش فشار بر زیرساختها، افزایش هزینه اقامت و کاهش کیفیت تجربه گردشگر همراه شده است.
در مقابل، توسعه گردشگری مبتنی بر جشنوارهها و رویدادهای محلی میتواند گردشگران را به شهرهای کوچکتر و مناطق کمترشناختهشده هدایت کند و بخشی از درآمد حاصل از گردشگری را به جوامع محلی برساند.
این موضوع بهویژه برای مناطقی اهمیت دارد که از ظرفیتهای تاریخی، فرهنگی، طبیعی و صنایعدستی برخوردارند، اما هنوز در نقشه اصلی گردشگری بینالمللی جایگاه متناسبی پیدا نکردهاند.
اقامتگاهها به راهنمای سفر تبدیل میشوند
رسانه Agoda در توصیههای خود به فعالان صنعت اقامت نیز بر ضرورت سازگار شدن کسبوکارها با این الگوی جدید تأکید کرده است. بر اساس این توصیهها، اقامتگاهها میتوانند به یک راهنمای محلی سفر تبدیل شوند؛ از معرفی فاصله و مسیر دسترسی به محل برگزاری جشنواره گرفته تا معرفی غذاهای محلی، جاذبههای تاریخی، مراکز فرهنگی، حملونقل و دیگر تجربههای مقصد.
این رویکرد همچنین بر همکاری میان هتلها، اقامتگاههای بومگردی، راهنمایان گردشگری، رستورانها، هنرمندان و صنعتگران محلی تاکید دارد؛ شبکهای که میتواند تجربه گردشگر را از حضور چندساعته در یک جشنواره به یک سفر کامل فرهنگی تبدیل کند.
صنایعدستی و میراث ناملموس؛ برندگان بالقوه موج جدید گردشگری
یکی از مهمترین ابعاد این تغییر، ارتباط مستقیم آن با میراثفرهنگی ناملموس و صنایعدستی است. جشنوارهها معمولا محل نمایش آیینها، موسیقی، پوشاک سنتی، خوراک، هنرهای بومی و صنایعدستی هستند و گردشگر در چنین رویدادهایی با بخشی از هویت واقعی جامعه میزبان مواجه میشود.
از این منظر، گردشگری جشنوارهای میتواند به بستری برای معرفی و عرضه صنایعدستی تبدیل شود و هنرمندان و تولیدکنندگان محلی را مستقیما به بازار گردشگری متصل کند. همچنین، ثبت و معرفی آیینها و جشنوارههای محلی میتواند به افزایش اعتبار مقصد و تقویت برند فرهنگی آن در بازارهای بینالمللی کمک کند.
فرصت تازه برای مقاصد کمترشناختهشده ایران
روند مورد اشاره در بازار آسیا میتواند برای کشورهایی مانند ایران نیز حاوی یک پیام روشن باشد: بخشی از آینده گردشگری را میتوان نه در مقصدهای مشهور، بلکه در تجربههای اصیل و کمترشناختهشده جستوجو کرد.
ایران با برخورداری از تنوع گسترده آیینها، جشنوارههای بومی، میراث ناملموس، روستاهای تاریخی، شهرهای کمترشناختهشده، غذاهای محلی و صدها رشته صنایعدستی، ظرفیت قابل توجهی برای توسعه گردشگری رویدادمحور و تجربهمحور دارد.
در این الگو، جشنواره میتواند به یک محصول گردشگری کامل تبدیل شود؛ محصولی که اقامت، میراث فرهنگی، گردشگری خوراک، صنایعدستی، طبیعتگردی و تعامل با جامعه محلی را در یک تجربه واحد به گردشگر عرضه میکند.