به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مردم انقلابی قرچک در یکصد و هفتادمین شب تجمعات خود در میدان امام خمینی (ره) حضور یافتند. این اجتماعات شبانه که به دنبال حملات تروریستی به مردم و شهادت رهبر معظم انقلاب آغاز شده، هر شب به نمادی از بصیرت و اراده ملی تبدیل شده است.

شرکت‌کنندگان در این شب از تجمع، با اشاره به شکست توطئه‌های دشمن در مقطع ۱۸ و ۱۹ دی و مقایسه آن با کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، تأکید کردند که امروز به برکت رهبری حکیم و هوشیاری مردم، توطئه‌های استکبار در نطفه خفه می‌شود. مردم قرچک با این حضور، بار دیگر بر تداوم مسیر ولایت و پاسداری از دستاورد‌های انقلاب تأکید کردند.