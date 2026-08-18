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مردم ولایتمدار قرچک در یکصد و هفتادمین شب از تجمعات شبانه خود، با حضور گسترده در میدان امام خمینی (ره)، بار دیگر بر اراده ملی و تداوم مسیر ولایت تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مردم انقلابی قرچک در یکصد و هفتادمین شب تجمعات خود در میدان امام خمینی (ره) حضور یافتند. این اجتماعات شبانه که به دنبال حملات تروریستی به مردم و شهادت رهبر معظم انقلاب آغاز شده، هر شب به نمادی از بصیرت و اراده ملی تبدیل شده است.
شرکتکنندگان در این شب از تجمع، با اشاره به شکست توطئههای دشمن در مقطع ۱۸ و ۱۹ دی و مقایسه آن با کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، تأکید کردند که امروز به برکت رهبری حکیم و هوشیاری مردم، توطئههای استکبار در نطفه خفه میشود. مردم قرچک با این حضور، بار دیگر بر تداوم مسیر ولایت و پاسداری از دستاوردهای انقلاب تأکید کردند.