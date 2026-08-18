

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این رقابت‌ها ۱۶ تیم حضور یافتند و که در ۴ گروه ۴ تیمی رقابت کرده و از هر گروه تیم‌های اول مستقیما به دور یک چهارم نهایی راه می‌یابند و تیم‌های دوم و سوم به دور پلی آف رفتند. مسابقات در سالن ویر ساوارکار برگزار می‌شود.۴ تیم برتر مسابقات به رقابت‌های جام جهانی جوانان کمتر از ۱۹ سال ۲۰۲۷ در چک راه می‌یابند.



نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:

* گروه یک:

استرالیا ۱۱۰ - ۵۸ تایوان

فیلیپین ۹۱ - ۶۲ تایلند

- تیم استرالیا (قهرمان دوره قبل) با ۶ امتیاز به یک چهارم نهایی صعود کرد و تیم‌های فیلیپین با ۵ و تایوان با ۴ امتیاز دوم و سوم شدند و به پلی آف رفتند. تیم تایلند با ۳ امتیاز چهارم و حذف شد.

* گروه دو:

نیوزیلند ۱۱۳ - ۶۲ لبنان

بحرین ۹۲ - ۶۸ سوریه

- تیم نیوزیلند با ۶ امتیاز به یک چهارم نهایی راه یافت و تیم‌های بحرین با ۵ و سوریه با ۴ امتیاز دوم و سوم شدند و به پلی آف رفتند و تیم لبنان با ۳ امتیاز چهارم و حذف شد.

* گروه سه:

- امروز:

چین - ایران (ساعت ۸:۳۰)

- تیم ایران پیش از این ۹۴ - ۶۹ تیم قطر و ۱۱۰ - ۴۲ تیم سریلانکا را برد.

قطر - سریلانکا

- تیم‌های چین و ایران با ۴ امتیاز اول و دوم هستند و تیم‌های قطر و سریلانکا با ۲ امتیاز سوم و چهارم هستند.

* گروه چهار:

- امروز:

کره جنوبی - ژاپن

هند - قزاقستان

- تیم‌های ژاپن و کره جنوبی با ۴ امتیاز اول و دوم و تیم‌های قزاقستان و هند با ۲ امتیاز سوم و چهارم هستند.

در دوره قبل در سال ۲۰۲۴ تیم‌های استرالیا، نیوزیلند و چین اول تا سوم شدند و تیم ایران ششم شد.

در دوره قبل در سال ۲۰۲۲ تیم‌های کره جنوبی، ژاپن و چین اول تا سوم شدند و تیم ایران پنجم شد.

در بسکتبال جوانان آسیا تیم چین با ۱۱ قهرمانی ۶ نایب قهرمانی و ۵ سومی رکورد دار ماند و تیم‌های فیلیپین با ۶ قهرمانی ۲ نایب قهرمانی و ۳ سومی در رده دوم و کره جنوبی با ۴ قهرمانی ۶ نایب قهرمانی و سومی در رده سوم رکورد داران قرار دارند. تیم ایران نیز با ۳ قهرمانی در سال‌های ۲۰۰۴، ۲۰۰۸ و ۲۰۱۶، ۲ نایب قهرمانی در سال‌های ۲۰۰۲ و ۲۰۱۴ و عنوان سومی در سال ۲۰۱۲ در رده چهارم است. تیم‌های استرالیا ۲ و ژاپن یک بار قهرمان شده‌اند.

عنوان های ایران در ۲۱ دوره قبلی حضور در قهرمانی آسیا به شرح زیر است:

۱۹۷۴ ششم / ۱۹۷۷ هشتم / ۱۹۷۸ دوازدهم / ۱۹۸۲ سیزدهم / ۱۹۸۹ هشتم / ۱۹۹۰ دهم / ۱۹۹۲ نهم / ۱۹۹۶ دهم / ۱۹۹۸ پنجم / ۲۰۰۰ نهم / ۲۰۰۲ دوم / ۲۰۰۴ قهرمان / ۲۰۰۶ هفتم / ۲۰۰۸ قهرمان / ۲۰۱۰ چهارم / ۲۰۱۲ سوم / ۲۰۱۴ نایب قهرمان / ۲۰۱۶ قهرمان / ۲۰۱۸ ششم / ۲۰۲۲ پنجم / ۲۰۲۴ ششم