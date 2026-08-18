در راوند کاشان، برداشت موز گلخانه‌ای این روز‌ها در حالی انجام می‌شود که این محصول گرمسیری با روش‌های نوین کشت، با مصرف آب کمتر و بهره‌وری بیشتر به ثمر نشسته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ آقای خاکی به واسطه ابتکار و بهره گیری از دانش روز جغرافیای آن را از مناطق گرم و مرطوب جنوب به راوند منطقه گرم و خشک درمرکز ایران تغییر داده است.

به گفته بهره‌برداران این واحد تولیدی، استفاده از آبیاری دقیق، کنترل دما و رطوبت، و کشت گلخانه‌ای باعث کاهش چشمگیر مصرف آب شده است.

این کشاورزر راوندی به صورت همزمان در فضای خالی بین درختچه‌های موز اقدام به کشت آناناس برای نخستین بار کرده است و می‌گوید می‌شود دو محصول را با یک آبیاری برداشت کرد.

کارشناسان معتقدند توسعه کشت‌های گلخانه‌ای در مناطق کم‌آب، علاوه بر حفظ منابع آبی، می‌تواند به افزایش تولید، اشتغال‌زایی و رونق اقتصادی منطقه هم کمک کند.