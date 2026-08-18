به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ احسان جهانیان در جلسه ستاد بزرگداشت دولتمردان شهید افزود: در هفته دولت و هم‌زمان با افتتاح طرح‌های عمرانی و اقتصادی که دستاورد‌های نظام است، برنامه‌های فرهنگی هم‌چون بزرگداشت دولتمردان شهید ملی و استانی نیز پیش‌بینی شده است.

وی تکریم یاد شهیدان دولت را ترویج فرهنگ خدمت و ایثار کارگزاران دولت برای اعتلای میهن و انقلاب اسلامی دانست و اظهار داشت: شهادت دو رئیس جمهور، یک نخست وزیر، بیش از ۱۰ وزیر، تعدادی معاون وزیر، استاندار، مدیر دولتی و به‌ویژه کارمندان دولت که از آغازین روز‌های انقلاب در عرصه جهاد، خدمت و مأموریت حادث شده است نشان می‌دهد که دولتمردان نیز جان‌فدای ملت، انقلاب اسلامی و میهن عزیزمان بوده و هستند.

جهانیان با اشاره به برنامه‌ریزی ستاد مرکزی برای بزرگداشت ۱۹ دولتمرد شهید ملی بیان کرد: در کنار نام این بزرگان، شهدای شاخص دولت در استان بوشهر نیز مورد تکریم قرار می‌گیرند و برنامه محوری نیز در روز چهارشنبه چهارم شهریور در مصلای جمعه شهر بوشهر برگزار خواهد شد.

وی افزود: در برنامه پیش‌بینی شده برای هفته دولت، دیدار با خانواده شهدا به‌ویژه شهدای کارمند دولت توسط مدیران استانی و شهرستانی انجام خواهد شد.