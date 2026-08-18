به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ شاهدان می‌گویند عامل تیراندازی در یک کلاس درس اقدام به شلیک به همکلاسی‌های خود کرده است و پس از قتل یک دانش آموز، خودکشی کرده است. حادثه در مدرسه‌ای خصوصی و در شهر زامبوانگای فیلیپین اتفاق افتاده است. پس از این حادثه، شهردار زامبوانگا، خواستار ممنوع شدن استفاده از بازی‌های برخطِ خشونت‌آمیز شد.

۲ ماه پیش هم در تیراندازی دیگری در یکی از مدارس فیلیپین ۳ دانش آموز کشته و ۲۰ نفر زخمی شدند.