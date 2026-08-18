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مدیرکل نوسازی مدارس خوزستان از تحویل ۵۵۰ کلاس درس در قالب ۱۴۱ مدرسه تا مهرماه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، بابک ممبینی مدیرکل نوسازی مدارس خوزستان با اشاره به وضعیت سرانه آموزشی استان گفت: اکنون سرانه هر دانشآموز خوزستانی ۴.۹ مترمربع است که در مقایسه با میانگین کشوری (حدود ۵.۹ مترمربع)، کسری قابلتوجهی محسوب میشود. برای پر کردن این خلاء، ساخت ۵۹۴ مدرسه معادل ۳ هزار و ۶۰۰ کلاس درس در دستور کار قرار گرفته است. این طرح، پایه و اساس حرکت جبرانی ماست.
او افزود: تاکنون عمده این طرحها وارد فاز اجرایی شدهاند و بر اساس زمانبندی، تا آغاز مهرماه امسال، ۵۵۰ کلاس درس در قالب ۱۴۱ مدرسه جدید تحویل آموزش و پرورش داده خواهد شد.
ممبینی با بیان اینکه توسعه فضاهای آموزشی در استان طی این مدت ادامه داشته است، گفت: باید توجه شود از ابتدای این جنبش تاکنون، در مجموع یک هزار و ۱۰۰ کلاس درس به مدارس استان خوزستان افزوده شده است.
مدیرکل نوسازی مدارس خوزستان ادامه داد: سهم تخصیص اعتبارات عمرانی از ۱۰۰ درصد در سال گذشته، به حدود ۵۰ درصد در سال جاری کاهش یافت و همزمان با تورم، هزینه تمامشده طرحها رشد چشمگیری داشت. با این وجود، تعهد خود را برای تحویل بهموقع طرحهای مهرماه حفظ کردهایم و اولویت اصلی مجموعه، آمادهسازی کلاسهای درس برای استقبال از دانشآموزان است.
مدیرکل نوسازی مدارس خوزستان به خسارتهای واردشده به مدارس در جریان جنگ تحمیلی اشاره کرد و گفت: در این مدت ۱۳۹ مدرسه در استان آسیب دید که عملیات بازسازی ۱۲۵ مدرسه از این تعداد انجام شده است.