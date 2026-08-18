مدیر کل روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور از در یافت کارت ورود به جلسه بیش از ۷۵۰ هزار متقاضی آزمون‌های سراسری و پذیرش دانشجو معلم در دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی سال ۱۴۰۵ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ علیرضا کریمیان افزود: متقاضیان چنانچه نقص یا مغایرتی در مندرجات کارت مشاهده کنند می‌توانند با توجه به مفاد اطلاعیه پرینت و رفع نقص کارت شرکت در آزمون نسبت به ویرایش و رفع نقص اقدام کنند.

نمایندگان سازمان سنجش آموزش کشور مستقر در واحد‌های رفع نقص کارت چهارشنبه ۲۸ مرداد در ۴۱۵ شهر آماده پاسخگویی هستند.





آدرس واحد‌های رفع نقص کارت در پیوست جدول شماره ۲ اطلاعیه نحوه پرینت و رفع نقص کارت در درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شده است.

آزمون‌های سراسری و پذیرش دانشجو معلم پنجشنبه و جمعه ۲۹ و ۳۰ مرداد برگزار می‌شود.